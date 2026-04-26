Derbilerin derbisi

Milyonlarca futbolseverin büyük bir heyecanla beklediği gün geldi. Dünya derbisinde bugün lider Galatasaray, takipçisi Fenerbahçe'yi Aslantepe'de ağırlıyor. Son üç yıl kırılmadık rekor bırakmayan Okan Buruk mu, oynadığı yedi derbinin beşini kazanan Domenico Tedesco mu? Bu sorunun cevabı bugün belli olacak.

Fenerbahçe ile evinde oynadığı son 10 derbinin sadece birini kazanan Cimbom bugün galip gelerek puan farkını 7'ye çıkarmak ve üç haftada şampiyonluk için büyük bir avantaj elde etmek istiyor. Sarı lacivertli takım da bu mücadeleyi kazanarak puan farkını bire indirmek ve yarıştaki iddiasını son haftalara taşımak istiyor.

GÖZLER OSIMHEN'DE

Büyük maçları boş geçmeyen Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisinde de fileleri havalandırmak istiyor. Nijeryalı forvet, bu dev derbiye özel olarak hazırlandı.

11. FENERBAHÇE KARŞILAŞMASI

Okan Buruk, Fenerbahçe ile 11. derbisine çıkacak. Buruk, geride kalan 10 maçta 1'i hükmen olmak üzere 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı. 2 kez de rakibine mağlup oldu.

EN İYİ SAVUNAN ASLAN

Kalesinde 23 gol gören Galatasaray, en iyi savunma yapan takım ünvanının da sahibi. Sarı-kırmızılıları, Göztepe (27) ile rakibi Fenerbahçe (30) takip ediyor.

33 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe karşısında alan Cimbom, sonrasındaki çıktığı 33 lig mücadelesinde 26 galibiyet ve 7 beraberlik aldı.

SON 10 DERBİDE CİMBOM 5-2 ÖNDE

İki takım arasında oynanan son 10 karşılaşmada G.Saray'ın önemli bir üstünlüğü bulunuyor. Cimbom bu periyotta 5, Kanarya 2 kez kazandı. 3 maç berabere bitti.

ASENSIO GERİ DÖNDÜ

Son 2 idmanda topla bireysel saha çalışması yapan Asensio'nun bugün derbide kadroda olacağı dile getirildi. Yıldız oyuncunun ilk 11'de olması bekleniyor.

TEDESCO KAYBETMEDİ

Tedesco, Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Ligin ilk devresinde Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan karşılaşma 1-1 bitti.

KEREM, RAMS PARK'TA İLK KEZ

Kerem Aktürkoğlu, 2020-2024 yılları arasında formasını giydiği Galatasaray'a karşı Rams Park'ta ilk kez rakip olacak. Milli futbolcu, ligde 25 maçta 6 gol attı.

EN SKORER İKİ TAKIM

Galatasaray, 30 maçta attığı 69 golle ligdeki 18 takım arasında en golcü ekip oldu. Fenerbahçe ise 68 kez rakip fileleri havalandırarak ikinci takım konumunda.

TEK EKSİK OYUNCU EDSON ALVAREZ

Fenerbahçe, derbi müsabakasına tek eksikle çıkacak. Sarı lacivertlilerde sakatlığını atlatan ancak maç eksiği bulunan Edson Alvarez'in kadroda olması beklenmiyor.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: UĞURCAN, SALLAI, SANCHEZ, ABDÜLKERİM, JAKOBS, TORREIRA, LEMINA, SANE, SARA, BARIŞ ALPER, OSIMHEN

FENERBAHÇE: EDERSON, SEMEDO, SKRINIAR, OOSTERWOLDE, BROWN, KANTE, GUENDOUZI, İSMAİL, ASENSIO, KEREM, TALISCA