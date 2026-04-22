Erzurum’a süper hediye

Süper Lig’e yükselen Erzurumspor, 2024’te G.Saray forması giyen Brezilyalı golcü Carlos Vinicius’u transfer ederek şampiyonluk hediyesi vermek istiyor
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2026 06:50
Trendyol 1. Lig'de bitime 2 hafta kala Süper Lig'e adını yazdıran Erzurumspor, kalıcı olmak için kolları sıvadı. Mavi-beyazlı yönetim, şampiyonluk hediyesi olarak daha önce Galatasaray'da 2024'te forma giyen Brezilyalı golcü Carlos Vinicius'u radarına aldı. Brezilya'da Gremio'da oynayan, sözleşmesi aralıkta bitecek olan 31 yaşındaki sambacıyla prensipte anlaşma sağlanırken, transfer için tüm şartların zorlandığı öğrenildi. Bu sezon 24 maçta boy gösteren Vinicius, 12 gol ve 1 asist katkısı sağladı.