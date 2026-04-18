Süper Lig'de bugün Galatasaray'ı ağırlayacak Gençlerbirliği, Eryaman Stadı'nda dolu tribünler önünde puan mücadelesi verecek. Başkan Arda Çakmak, "Sadece 7 bilet kaldı, o kadar yoğun bir talep var. Ankara seyircisi takımını seviyor. Stat tamamen dolacak. İnşallah zevkli, güzel bir mücadele olur. Hakem arkadaşımızın hakem şansı yanında olur" dedi.

G.SARAY'A MOTİVEYİZ

Gençlerbirliği'nin 27 yaşındaki Portekizli kalecisi Ricardo Velho, Galatasaray'a hazır olduklarını söyledi. Velho, "Evimizde oynuyoruz, 3 puan için çıkacağız. Bütün hafta boyunca çok iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Tüm arkadaşlarımızın motivasyonu yerinde. Kümede kalma hedefimiz var. O açıdan da çok önemli bir karşılaşmaya çıkıyoruz" diye umut dağıttı.