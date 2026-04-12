Başakşehir şov

Trendyol Süper Lig'de Avrupa yarışı yapan Başakşehir, alt taraftan kurtulmak isteyen Gençlerbirliği'ni ağırladı. Turuncu-lacivertliler, ilk yarıda bulduğu 3 golle başkent ekibini mağlup etti. 9'da Bertuğ'un asistinde Shomurodov, gol perdesini açtı. 40'ta Yusuf'un asistinde yine Shomurodov, farkı ikiye çıkardı. 42'de maçın yıldızlarından Yusuf'un ortasında Bertuğ, ilk yarının sonucunu belirledi: 3-0.

3 MAÇ SONRA 3 PUAN

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdürüp, skor avantajını koruyan, 3 maçtır gol sevinci yaşayamayan İstanbul temsilcisi, kritik karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak 3 maç sonra kazandı. Nuri Şahin'in öğrencileri, Göztepe ile beşincilik yarışında haftayı kayıpsız geçti. Süper Lig'deki galibiyeti özlemi 9 karşılaşmaya çıkan Volkan Demirel'in öğrencileri ise aynı zamanda son 7 maçta da fileleri havalandıramadı.