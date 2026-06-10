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Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Futbol Takımı, Avustralya maçının hazırlıklarına devam etti!

A Milli Futbol Takımı, Avustralya maçının hazırlıklarına devam etti!

2026 FIFA Dünya Kupası eleme maçında Avustralya ile 14 Haziran'da karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Arizona'da hazırlıklarını sürdürüyor. Kenan Yıldız takımdan ayrı çalıştı. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 09:30
A Milli Futbol Takımı, Avustralya maçının hazırlıklarına devam etti!

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya ile 14 Haziran Cumartesi TSİ 07.00'de karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Arizona'da bulunan Athletic Grounds'ta Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşularıyla başladı ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldı.

Antrenmanda Kenan Yıldız takımdan ayrı çalıştı.

Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile milli takım kampını ziyaret eden Bayburt Belediye Başkanı Mehmet Mete Memiş ve IBF hafif sıklet dünya şampiyonu boksör Elif Nur Turhan da takip etti.

A Milli Futbol Takımı 11 Haziran'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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