Fenerbahçe'den El Bilal Toure operasyonu! Bu hamle çok konuşulur
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Aziz Yıldırım'ın başkanlık seçimini kazanmasının ardından transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen ve bonservisi Atalanta'da bulunan Malili futbolcu El Bilal Toure ile ilgilendiği iddia edildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 10:57
Açıklamada bu sonuçla Yıldırım'ın Fenerbahçe Kulübü başkanlığına seçildiği belirtilirken herhangi bir itiraz olmadığı için seçim sonuçlarının kesinleştiği bildirildi.
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlığa seçilmesinin ardından gözler transfere çevrildi.
İlk takviyesini hücum hattına yapan sarı-lacivertliler, Mallorca forması giyen eski golcüsü Vedat Muriqi ile anlaşma sağladı.
Kanarya, Kosovalı santrforun transferi için İspanyol ekibine 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy için de girişimlerini sürdüren sarı-lacivertlilerle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
EL BILAL TOURE'YE KANCA
İtalyan basını, Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen El Bilal Toure ile ilgilendiğini yazdı.
Tuttomercato'da yer alan haberde; sarı-lacivertlilerin, Aziz Yıldırım'ın başkanlığa seçilmesinin ardından hücum hattına takviye yapmaya öncelik verdiği ve Malili futbolcu için girişimlere başladığı belirtildi.
El Bilal Toure, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 26 maçta 7 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
Atalanta ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 13 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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