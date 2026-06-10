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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den El Bilal Toure operasyonu! Bu hamle çok konuşulur

Fenerbahçe'den El Bilal Toure operasyonu! Bu hamle çok konuşulur

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Aziz Yıldırım'ın başkanlık seçimini kazanmasının ardından transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen ve bonservisi Atalanta'da bulunan Malili futbolcu El Bilal Toure ile ilgilendiği iddia edildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 10:57
Fenerbahçe'den El Bilal Toure operasyonu! Bu hamle çok konuşulur

Fenerbahçe'de merakla beklenen ve Aziz Yıldırım ile Hakan Safi'nin aday olduğu olağanüstü seçimli genel kurul, 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi.

Fenerbahçe'den El Bilal Toure operasyonu! Bu hamle çok konuşulur

Genel kurulda kullanılan 27 bin 387 oyun 27 bin 172'si geçerli sayıldı. Genel kurulda 135 oy geçersiz sayılırken, kullanılan oyların 80'i de boş oy olarak kabul edildi.

Fenerbahçe'den El Bilal Toure operasyonu! Bu hamle çok konuşulur

Seçimde Aziz Yıldırım 17 bin 245 oy alırken Hakan Safi 9 bin 927 oyda kaldı.

Fenerbahçe'den El Bilal Toure operasyonu! Bu hamle çok konuşulur

Açıklamada bu sonuçla Yıldırım'ın Fenerbahçe Kulübü başkanlığına seçildiği belirtilirken herhangi bir itiraz olmadığı için seçim sonuçlarının kesinleştiği bildirildi.

Fenerbahçe'den El Bilal Toure operasyonu! Bu hamle çok konuşulur

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlığa seçilmesinin ardından gözler transfere çevrildi.

Fenerbahçe'den El Bilal Toure operasyonu! Bu hamle çok konuşulur

İlk takviyesini hücum hattına yapan sarı-lacivertliler, Mallorca forması giyen eski golcüsü Vedat Muriqi ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'den El Bilal Toure operasyonu! Bu hamle çok konuşulur

Kanarya, Kosovalı santrforun transferi için İspanyol ekibine 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Fenerbahçe'den El Bilal Toure operasyonu! Bu hamle çok konuşulur

Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy için de girişimlerini sürdüren sarı-lacivertlilerle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'den El Bilal Toure operasyonu! Bu hamle çok konuşulur

EL BILAL TOURE'YE KANCA

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen El Bilal Toure ile ilgilendiğini yazdı.

Fenerbahçe'den El Bilal Toure operasyonu! Bu hamle çok konuşulur

Tuttomercato'da yer alan haberde; sarı-lacivertlilerin, Aziz Yıldırım'ın başkanlığa seçilmesinin ardından hücum hattına takviye yapmaya öncelik verdiği ve Malili futbolcu için girişimlere başladığı belirtildi.

Fenerbahçe'den El Bilal Toure operasyonu! Bu hamle çok konuşulur

El Bilal Toure, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 26 maçta 7 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'den El Bilal Toure operasyonu! Bu hamle çok konuşulur

Atalanta ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 13 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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