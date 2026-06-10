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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Murat Yenipazar'ı renklerine bağladı!

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Murat Yenipazar'ı renklerine bağladı!

Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, A Milli Takım kaptanı Murat Yenipazar ile sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki başarılı pasör, son iki sezonda 5 kupa kazanan Ziraat Bankkart'tan mavi-beyazlı formaya transfer oldu. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 11:28
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Murat Yenipazar'ı renklerine bağladı!

Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, milli voleybolcu Murat Yenipazar ile sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada "Yeni sezon kadro planlamamız kapsamında A milli takımımızın kaptanı Murat Yenipazar ile anlaşmaya vardık. Mavi-beyazlı formamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Son 2 yıldır giydiği Ziraat Bankkart formasıyla Efeler Ligi'nde 2, CEV Kupası, Kupa Voley ve Şampiyonlar Kupası'nda ise birer şampiyonluk yaşayan 32 yaşındaki pasör, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinde de oynadı.

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