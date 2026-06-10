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Ziraat Türkiye Kupası

Dünya Kupası 2026 başlangıcına kalan süre

Haberler Dünya Kupası 2026 2026 Dünya Kupası açılış maçı 11 Haziran'da oynanacak!

2026 Dünya Kupası açılış maçı 11 Haziran'da oynanacak!

2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçı 11 Haziran 2026'da Mexico City Stadı'nda oynanacak. Meksika ile Güney Afrika arasındaki maç TSİ 22.00'de başlayacak. Tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenen turnuva 19 Temmuz'a kadar sürecek. İşte detaylar...

Dünya Kupası 2026 Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 10:18
2026 Dünya Kupası açılış maçı 11 Haziran'da oynanacak!

2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçı, A Grubu'nda ev sahiplerinden Meksika ile Güney Afrika arasında Mexico City Stadı'nda TSİ 22.00'de oynayacak. ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada açılış maçı, 83 bin kapasiteli Mexico City Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak.

Tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenen turnuvada, Mexico City Stadı, 3. kez turnuvanın açılış maçına ev sahipliği yaparak tarihe geçecek. Turnuva, 6 haftalık heyecanın ardından 19 Temmuz Pazar günü, 82 bin 500 kişilik New York New Jersey Stadı'ndaki final maçıyla sona erecek.

ÖNCESİNDE KONSERLER VERİLECEK

2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçından önce çeşitli etkinlikler yapılacak. Kupanın resmi şarkısı Dai Dai'yi seslendirecek Shakira ve Burna Boy'un yanı sıra açılış töreninde Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Angeles Azules, Mana ve Tyla gibi dünya müziğinin ünlü isimleri sahne alacak.

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