Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig

Şehir'den Salih atağı

Avrupa kupaları için mücadele eden Başakşehir, Borussia Dortmund’dan ayrılacak olan Salih Özcan’ı gündemine aldı. Teknik direktör Nuri Şahin, milli oyuncuyla bizzat görüşme gerçekleştirecek

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2026 Salı 06:50
Şehir'den Salih atağı

Sezona kötü başlayan yaşanan teknik direktörlüğü sonrasında yukarıya doğru ivme kazanan Başakşehir, yeni sezonun transfer çalışmalarına başladı. İlk dört mücadelesi veren boz-baykuşlarda hedef; Borussia Dortmund'la sezon sonunda yollarını ayıracak olan Salih Özcan... Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer alan 28 yaşındaki ön libero için çalışmalar başlayacak. Öncesinde ise teknik direktör Nuri Şahin, Salih'le bir görüşme gerçekleştirecek.

TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR

İkili Nuri Şahin, Borussia Dortmund'u çalıştırdığı dönemde birlikte görev yapamadı. Alman ekibi, Salih'i o dönem Wolfsburg'a kiralamıştı. 28 yaşındaki milli oyuncu için Başakşehir, tüm şartlarını zorlayacak. Salih'in de Türkiye'den gelen teklifler sonrasında ülkeye dönmeye sıcak baktığı ancak kararını sezon sonunda vereceği belirtildi. Salih Özcan, Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla Bundesliga'da 7, DFB Pokal'da ise 1 maça çıktı. 32 dakika süre aldı.

2022'DE GELDİ

Futbola SC West altyapısında başlayan Salih Özcan, buradan Köln altyapısına geçti. 2022'de ise altyapısında yetiştiği Köln'den 5 milyon euro karşılığında Borussia Dortmund'a transfer oldu.

