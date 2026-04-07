Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig

Gözü G.Saray’da

Yarın evinde Galatasaray’ı konuk edecek olan Göztepe iç sahadaki 13 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2026 Salı 06:50


Göztepe yarın erteleme maçında lider Galatasaray'ı konuk edecek. İzmir'deki bu dev mücadele her iki takım açısından da kritik bir öneme sahip... Göztepe kazanırsa dördüncü sıradaki Beşiktaş'la puan farkını 3'e indirecek ve Avrupa kupaları için iddialı bir konuma gelecek. Galatasaray kazanırsa en yakın rakipleriyle aradaki puan farkını 4'e çıkaracak ve zirvede rahat bir nefes alacak. Bu zorlu karşılaşma öncesinde Göztepe'nin iç sahadaki performansı dikkat çekiyor. İzmir'in sarı-kırmızılıları, bu sezon evinde oynadığı maçlarda Beşiktaş'ı yendi, Fenerbahçe'yle berabere kaldı. 13 karşılaşmada 6 galibiyet, 6 beraberlik alan Göz Göz, tek yenilgisini ise 2-1'lik skorla Trabzonspor'a karşı aldı. Bu maçlarda 16 gol atan Göztepe, kalesinde 7 gol gördü.

EN BAŞARILI BEŞİNCİ TAKIM

Göztepe, bu sezon taraftarı önünde ortaya koyduğu etkili performansla dikkat çekiyor. İç sahada topladığı 24 puanla, bir maç eksiğine rağmen ligin en başarılı beşinci takımı konumunda yer alıyor. Bu alanda zirvede Galatasaray bulunurken, onu Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş takip ediyor. İzmir temsilcisi, 8 Nisan Çarşamba günü Galatasaray'ı mağlup etmesi halinde Beşiktaş'ı geride bırakacak.

Yeşilçam’ın yıldızı gözyaşlarıyla seslendi... Usta oyuncu Aynur Aydan’dan duygusal çağrı: "Hala oynamak istiyorum"
Önce keleşler inecek sonra yasa gelecek! PKK ağırdan alınca Öcalan İmralı'dan zılgıtı çekti: "Yerler hala boşaltılmadı mı?"
