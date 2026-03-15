Kasımpaşa-ikas Eyüpspor | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 26. haftası, ligin alt sıralarını ilgilendiren dev mücadeleye sahne oluyor. 21 puan ile 16 sıradaki Kasımpaşa, 22 puan ile 15. sırada yer alan ikas Eyüpspor'u ağırlıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan Haliç derbisini hakem Ali Yılmaz yönetiyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

KASIMPAŞA- İKAS EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Kasımpaşa-Eyüpspor karşılaşması 15 Mart Pazar günü saat 16.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

KASIMPAŞA-İKAS EYÜPSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

Kasımpaşa: Giannoitis, Becao, Arous, Kamil Ahmet, Winck, Baldursson, Cafu, İrfan Can, Diabate, Ben Ouanes, Benedyczak.

ikas Eyüpspor: Jankat, Onguene, Bedirhan, Umut, Talha, Taşkın, Emre, Baran Ali, Pintor, Metehan, Umut.