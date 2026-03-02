Samsun kayıp

Süper Lig'in 24. haftasında Samsunspor, sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki takım da temkinli ve dikkatli bir oyun sergileyince gol sesi çıkmadı; karşılaşma 0-0 berabere sona erdi. İlk yarıda her iki taraf da rakip kalede net bir tehlike yaratamadı ve devre golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda tempo biraz artsa da pozisyonlar yine sınırlı kaldı. 59. dakikada ev sahibi ekip, Celil Yüksel'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Van Drongelen'in ağları havalandırmasıyla sevindi.

GOL "VAR"A TAKILDI

Ancak VAR incelemesinin ardından hakem Mehmet Türkmen, ofsayt kararıyla golü geçersiz saydı. Kalan dakikalarda da iki takım etkili fırsatlar üretemeyince mücadele golsüz eşitlikle noktalandı. Samsunspor, yeni teknik direktörü Thorsten Fink yönetiminde ligdeki ikinci maçından da 1 puanla ayrılmış oldu. Gelecek hafta Samsun, Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak. Gaziantep, sahasında Karagümrük ile karşılaşacak.

100. MAÇ GURURU

Samsunspor'da istikrarlı performanslarıyla öne çıkan Marius Mouandilmadji ve Carlo Holse, kulüp tarihine adlarını yazdırdı. 100 resmi maçı geçen iki futbolcu, plaket ve özel "100" numaralı formalarla onurlandırıldı.

TARAFTAR KEYİF ALMIŞTIR

Samsunspor Teknik Direktörü Fink, Gaziantep FK karşısında galip gelmek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ancak başaramadıklarını söyledi. Fink, "Topa sahip olan taraftık. Ne yazık ki gol bulamadık. Takım çok arzulu oynadı. Taraftarımız karşılaşmayı izlemekten keyif almıştır" dedi.

ALINAN 1 PUAN DEĞERLİ

Gaziantep Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Samsunspor karşısında kötü oynamalarına rağmen 1 puan aldıklarını söyledi. Yılmaz, "Geçen hafta harika oynadığımız Trabzonspor maçından puan alamadık. Bu hafta ise kötü oynadığımız Samsunspor maçından puan aldık. Bu oyunu kabul etmiyoruz. Alınan 1 puan çok değerli" dedi.