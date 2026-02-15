CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 11'ler açıklandı mı?

Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 11'ler açıklandı mı?

Trendyol Süper Lig’de heyecan devam ediyor. RAMS Başakşehir sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek. Ligde 10 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Beşiktaş, kritik deplasmanda serisini sürdürmek istiyor. Başakşehir ise sahasında kazanarak puan farkını kapatmayı hedefliyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 17:22
Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 11'ler açıklandı mı?

RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçı canlı anlatım...

Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. İstanbul Başakşehir, Pazar akşamı formda rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Ev sahibi ekip, Süper Lig'de ilk beş hedefi doğrultusunda çıkışını sürdürmek isterken; siyah-beyazlılar ise yenilmezlik serisini devam ettirerek zirve takibini sürdürmeyi amaçlıyor. Süper Lig'de 37 puanla 5. sırada yer alan Beşiktaş, 33 puanlı RAMS Başakşehir'in hemen üzerinde bulunuyor. Bu kritik randevu, ligdeki sıralamayı doğrudan etkileyebilir. Peki, RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçı bilgileri haberimizde...

RAMS BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma bu akşam saat 20.00'de başlayacak.

BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN SPORTS 1 kanalında canlı yayınlanacak. Rams Başakşehir FK-Beşiktaş maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Rams Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Shomurodov, Feyzullayev, Harit, Selke.

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Asslani, Olaitan, Orkun, Cerny, El Bilal, Hyeon Gyu Oh.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

RAMS Başakşehir Beşiktaş maçında hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.

ASpor CANLI YAYIN

