Geçit vermeyeceğiz

Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, yarın evlerindeki Samsunspor maçı öncesinde umut dağıttı. Sami Uğurlu, iç sahadaki maçlarının tamamını kazanmak istediklerini belirtirken, "Antalya, kolay bir deplasman değil" algısının oluşmasını amaçladıklarını söyleyip, "Burası bizim evimiz. Sevdiklerimizin bizi canlı izlediği, gurur duyduğu bir yer. Burada galip gelmemiz lazım. Sahamızda kolay kolay maç kaybetmememiz gerekiyor. İlk yarı kendi sahasında 4 puan alan bir Antalya takımı vardı. Bu takım içeride maç kaybetmediği sürece ligde kalacaktır" diye konuştu.