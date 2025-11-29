Kasımpaşa'da kazanan RAMS Başakşehir!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleden galip ayrılan taraf, 3-1'lik skorla turuncu-lacivertliler oldu.
RAMS Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Abbosbek Fayzullaev, 45+4. dakikada Amine Harit ve 90+7. dakikada Eldor Shomurodov kaydetti. Kasımpaşa'nın tek golüyse 79. dakikada Adam Arous'tan geldi.
Öte yandan konuk takımda Davie Salke, mücadelenin 75. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
RAMS Başakşehir bu sonuçla puanını 16'ya yükseltirken, Kasımpaşa 13 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir, 6 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Kasımpaşa ise 7 Aralık Pazar günü saat 17.00'de Kocaelispor deplasmanına konuk olacak.