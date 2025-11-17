Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman? FB GS derbisi ne zaman oynanacak?

Süper Lig'de heyecan, yılın en önemli karşılaşmalarından biriyle zirveye çıkıyor. Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, futbolseverlerin merakla beklediği büyük maç olarak dikkat çekiyor. Taraftarlar "FB - GS derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularını araştırıyor. TFF tarafından açıklanan fikstüre göre Fenerbahçe - Galatasaray maçı, ligdeki kader haftalarından birinde oynanacak. Futbolseverler, Fenerbahçe Galatasaray derbisi canlı izle, maç saati ve yayın kanalı detaylarını yakından takip ediyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman? FB-GS maçı hangi tarihte oynanacak? Derbi saati ve kanalı belli oldu mu? İşte detaylar!

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 1 Aralık 2025 tarihinde oynanacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşması, ligin 14. haftasında Kadıköy'deki Chobani Stadyumu'nda oynanacak. 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

⚽ FENERBAHÇE – GALATASARAY DERBİ TARİHİ

İki takım ilk kez 17 Ocak 1909 tarihinde, Papazın Çayırı olarak bilinen alanda karşı karşıya geldi. Bu tarihi mücadeleyi Galatasaray 2-0 kazanarak rekabetin ilk galibiyetini elde etti. O günden bu yana iki kulüp, resmi ve özel olmak üzere 400'ü aşkın kez sahaya çıktı.

RESMî MAÇLARDA DERBİ DENGESİ

2025 yılı itibarıyla oynanan resmî maçlarda tablo oldukça yakın:

Fenerbahçe , tüm kulvarlarda 148 kez galip geldi.

Galatasaray , ezeli rakibini 128 maçta mağlup etti.

Tam 115 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu istatistikler; Süper Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa, TSYD Kupası ve özel turnuvalar dâhil tüm resmî karşılaşmaları kapsıyor.

🔴 SON YILLARDA DERBİ PERFORMANSI

Son yıllarda derbiler daha dengeli geçiyor. Galatasaray, özellikle son sezonlarda Ali Sami Yen ve Rams Park'ta aldığı galibiyetlerle üstünlük sağlamaya çalışırken; Fenerbahçe, Kadıköy'deki yenilmezlik serisini uzun süre koruyarak tarih yazdı. 2023–2024 sezonunda Kadıköy'de oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanırken, ligin ikinci yarısında Galatasaray sahasında 2-0 kazanmıştı.

🏆 EZELİ REKABETTE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

En farklı galibiyet: Fenerbahçe 6 – 0 Galatasaray (2002)

Galatasaray'ın en farklı galibiyeti: Fenerbahçe 0 – 5 Galatasaray (1911)

En gollü maç: Fenerbahçe 4 – 4 Galatasaray (1983)

En çok gol atan oyuncular arasında Alex de Souza, Hakan Şükür ve Selçuk İnan gibi isimler yer alıyor.

FENERBAHÇE – GALATASARAY DERBİSİ DÜNYA GÜNDEMİNDE

"Kıtalar Arası Derbi" olarak bilinen bu büyük rekabet, sadece Türkiye'de değil, dünya basınında da sık sık yer buluyor. İngiliz basını, İspanyol spor gazeteleri ve FIFA raporları, FB – GS derbisini dünyanın en ateşli 10 futbol rekabeti arasında gösteriyor.