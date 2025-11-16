TFF Başkanı İbrahım Hacıosmanoğlu’ndan sert tepki: O işler bize sökmez

CANLI SKOR ANA SAYFA
Hacıosmanoğlu, bazı kulüp başkanlarının soruşturmadan ayıklandığı iddialarına, "Ben Of'luyum; direkt Allah'a bağlıyım. O işler bize sökmez" diye konuştu

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2025 Pazar 06:50
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 152 hakem ve 1024 futbolcuyu kapsayan bahis soruşturmasında ortaya çıkan tablonun kendisini şaşırttığını itiraf etti. Hacıosmanoğlu, bazı kulüp başkanlarının soruşturmadan ayıklandığı iddialarına, "O işler bize sökmez. Bizim için en büyük kulüple en küçüğünün arasında bir fark yok. Herkese aynı gözden bakıyoruz. Bu işlerin vebali var. Sonra öteki dünyanın, onların borcunu ödeyemezsin. Bizde asla öyle bir şey olmaz" sözleriyle tepki gösterdi. Hacıosmanoğlu, "Ben kendi önümüzü temizliyorum. Kulüplere de çağrı yaptık. Onlara da 'Siz de kendi önünüz temizleyin' dedik. Bizim işimiz bir ayda biter" dedi.

