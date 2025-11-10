CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman? FB GS derbisi ne zaman oynanacak?

Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman? FB GS derbisi ne zaman oynanacak?

Süper Lig’de heyecan yeniden zirveye çıkıyor! Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe – Galatasaray derbisi için futbolseverlerin geri sayımı başladı. Ligin kaderini etkileyecek bu dev karşılaşma, hem tribünlerde hem ekran başında büyük bir coşkuyla takip edilecek. Türkiye’nin iki köklü kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray, bu sezon ilk kez karşı karşıya gelecek. Futbolseverler “Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025 Pazartesi 15:11 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2025 Pazartesi 12:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman? FB GS derbisi ne zaman oynanacak?

Süper Lig'de heyecan, yılın en önemli karşılaşmalarından biriyle zirveye çıkıyor. Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, futbolseverlerin merakla beklediği büyük maç olarak dikkat çekiyor. Taraftarlar "FB - GS derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularını araştırıyor. TFF tarafından açıklanan fikstüre göre Fenerbahçe - Galatasaray maçı, ligdeki kader haftalarından birinde oynanacak. Futbolseverler, Fenerbahçe Galatasaray derbisi canlı izle, maç saati ve yayın kanalı detaylarını yakından takip ediyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman? FB-GS maçı hangi tarihte oynanacak? Derbi saati ve kanalı belli oldu mu? İşte detaylar!

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 1 Aralık 2025 tarihinde oynanacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşması, ligin 14. haftasında Kadıköy'deki Chobani Stadyumu'nda oynanacak. 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE – GALATASARAY DERBİ TARİHİ

İki takım ilk kez 17 Ocak 1909 tarihinde, Papazın Çayırı olarak bilinen alanda karşı karşıya geldi. Bu tarihi mücadeleyi Galatasaray 2-0 kazanarak rekabetin ilk galibiyetini elde etti. O günden bu yana iki kulüp, resmi ve özel olmak üzere 400'ü aşkın kez sahaya çıktı.

RESMî MAÇLARDA DERBİ DENGESİ

2025 yılı itibarıyla oynanan resmî maçlarda tablo oldukça yakın:

  • Fenerbahçe, tüm kulvarlarda 148 kez galip geldi.

  • Galatasaray, ezeli rakibini 128 maçta mağlup etti.

  • Tam 115 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu istatistikler; Süper Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa, TSYD Kupası ve özel turnuvalar dâhil tüm resmî karşılaşmaları kapsıyor.

🔴 SON YILLARDA DERBİ PERFORMANSI

Son yıllarda derbiler daha dengeli geçiyor. Galatasaray, özellikle son sezonlarda Ali Sami Yen ve Rams Park'ta aldığı galibiyetlerle üstünlük sağlamaya çalışırken; Fenerbahçe, Kadıköy'deki yenilmezlik serisini uzun süre koruyarak tarih yazdı. 2023–2024 sezonunda Kadıköy'de oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanırken, ligin ikinci yarısında Galatasaray sahasında 2-0 kazanmıştı.

🏆 EZELİ REKABETTE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

    • En farklı galibiyet: Fenerbahçe 6 – 0 Galatasaray (2002)

    • Galatasaray'ın en farklı galibiyeti: Fenerbahçe 0 – 5 Galatasaray (1911)

    • En gollü maç: Fenerbahçe 4 – 4 Galatasaray (1983)

    • En çok gol atan oyuncular arasında Alex de Souza, Hakan Şükür ve Selçuk İnan gibi isimler yer alıyor.

    FENERBAHÇE – GALATASARAY DERBİSİ DÜNYA GÜNDEMİNDE

    "Kıtalar Arası Derbi" olarak bilinen bu büyük rekabet, sadece Türkiye'de değil, dünya basınında da sık sık yer buluyor. İngiliz basını, İspanyol spor gazeteleri ve FIFA raporları, FB – GS derbisini dünyanın en ateşli 10 futbol rekabeti arasında gösteriyor.

    ASpor CANLI YAYIN

    Eski hakemler değerlendirdi! Osimhen'in iptal edilen golü...
    REKLAM - Türk Telekom
    DİĞER
    Benfica'da Jose Mourinho çılgına döndü! Mario Branco ile hakemin üzerine yürüdü...
    Başkan Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı: "Atatürk maskesi takana da hakaret edene de karşıyız"
    Beşiktaş'tan Cengiz Ünder kararı!
    Fenerbahçe'de Lewandowski transferine dev rakip!
    SON DAKİKA
    Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
    3
    Fotomaç Keşfet
    Son Dakika
    Saran 10 Kasım için törende konuştu! Saran 10 Kasım için törende konuştu! 12:17
    Dursun Özbek 10 Kasım'ı andı! Dursun Özbek 10 Kasım'ı andı! 12:13
    Adalı'dan 10 Kasım mesajı! Adalı'dan 10 Kasım mesajı! 12:09
    Beşiktaş'tan Cengiz Ünder kararı! Beşiktaş'tan Cengiz Ünder kararı! 11:56
    Alperen yine "double-double" yaptı! Alperen yine "double-double" yaptı! 11:37
    İspanya-Türkiye maçı ne zaman? İspanya-Türkiye maçı ne zaman? 11:36
    Daha Eski
    Eski hakemler değerlendirdi! Osimhen'in iptal edilen golü... Eski hakemler değerlendirdi! Osimhen'in iptal edilen golü... 11:30
    Futbolda bahis soruşturmasında sıcak gelişme! Futbolda bahis soruşturmasında sıcak gelişme! 11:06
    Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, hangi kanalda? 10:16
    Çakar'dan flaş hakem eleştirisi! "Ona yakışmadı" Çakar'dan flaş hakem eleştirisi! "Ona yakışmadı" 10:16
    Türkiye Bulgaristan maçı biletleri satışta! Türkiye Bulgaristan maçı biletleri satışta! 09:50
    Mourinho bu sefer hakemin üzerine yürüdü! Mourinho bu sefer hakemin üzerine yürüdü! 09:37