Diriliş Karagümrük

Fatih Karagümrük, Konyaspor'u Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk etti. İstanbul ekibi, 8 maç aradan sonra gelen 2-0'lık galibiyetle taraftarına derin bir nefes aldırdı. Maça hızlı başlayan Karagümrük, 32. dakikada Serginho ile 1-0 öne geçti. Bu gol, ev sahibinin özgüvenini iyice yükseltirken, ilk yarının uzatma dakikalarında sahneye David Datro Fofana çıktı. Fildişi Sahilli forvet, kendisinin de ilk lig golünü atarak skoru 2-0'a getirdi. İkinci yarıda Konyaspor'un baskısına rağmen başka gol olmayınca, Karagümrük sahadan 2-0 galip ayrıldı. Kırmızı-siyahlılar, ligde 8 maç sonra ilk kez kazandı ve bu sezonki 2. galibiyetini aldı.

DAHA İYİ OLMALIYIZ

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Onur Can Korkmaz, "Üst sıralara çıkmak için galibiyetlere ihtiyacımız var. Daha iyi olmalıyız" dedi. Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ise "Çok üzücü bir mağlubiyet oldu. Gerçekten hak etmediğimiz bir sonuç aldık" şeklinde konuştu.

