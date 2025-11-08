Antalyaspor-Beşiktaş maçı şifresiz mi? Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı nasıl izlenir?

Hesap.com Antalyaspor-Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın!

Süper Lig'in heyecan dolu haftasında gözler Antalya'ya çevrildi! Antalyaspor, güçlü rakibi Beşiktaş'ı kendi sahasında ağırlıyor. Futbol tutkunları, "Antalyaspor - Beşiktaş maçı şifresiz mi, canlı nereden izlenir, donmadan yayın linki var mı?" sorularını araştırıyor. Her iki takım da galibiyet için sahaya çıkarken, karşılaşma büyük bir çekişmeye sahne olacak. Antalyaspor Beşiktaş maçı yayın saati, canlı izleme platformları ve şifresiz yayın bilgileri tüm detaylarıyla haberimizde!

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Antalyaspor - Beşiktaş maçı, 8 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Cihan Aydın'ın düdüğüyle start alacak mücadelede, Aydın'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Murat Temel üstlenecek. Hesap.com Antalyaspor-Beşiktaş maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NASIL İZLENİR?

Antalyaspor'un paylaşımı:

Beşiktaş'ın paylaşımı:

⚫ MAÇ GÜNÜ ⚪ 🆚 H. Antalyaspor 🕗 20.00 🏆 Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 12. Hafta 🏟 Corendon Airlines Park Antalya Stadı 📺 beIN SPORTS 1@Ulker | #MaçVarsaÜlkerVar pic.twitter.com/ITEvVtJIzV — Beşiktaş JK (@Besiktas) November 8, 2025