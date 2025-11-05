CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Süper Lig Taner gibi atarım

Lider G.Saray’ı ağırlayacak olan Kocaelispor’da 34 yaşındaki milli santrfor, “2008’de Taner Gülleri’nin 4 gol attığını hatırlıyorum. Umarım Gülleri’nin şansı bana döner” diye umut dağıttı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 06:50
Evlerinde ağırlayacakları lider Galatasaray'a zor anlar yaşatacaklarını söyleyen Kocaelispor'un milli santrforu Serdar Dursun, gol sevinci yaşamak istediğini belirtti. İki takım arasındaki son maçta Taner Gülleri'nin attığı 4 golün hatırlatıldığı 34 yaşındaki forvet, "O zaman 17 yaşındaydım. Hamburg'da doğup büyüdüm. Televizyondan canlı izlemiştim. 2008'de Taner Gülleri'nin 4 golünü hatırlıyorum. Umarım Taner şansı bana döner. İnanılmaz bir gün olur. Bir forvet, her takıma gol atmak ister. Büyük takımlara atınca tabii ki ayrı oluyor" dedi.

HOLLANDA'DAN YORGUN GELECEKLER

Serdar Dursun, Galatasaray'ın Ajax maçından yorgun geleceğini savunup, avantaj vurgusu yaptı. Dursun, "Büyük bir avantajımız var. Trabzonspor'a karşı kazanamadılar. Ajax'la oynayacaklar. Perşembe gelecekler. Yorgun olacaklar. Avantaj olarak taraftar grubumuz Hodri Meydan da var. Galatasaray'ı zor bir maç bekliyor. İyi bir planla kazanabiliriz. Neden olmasın? Galatasaray bu sene daha takılmadı. Kocaelispor olarak bunu başarmak istiyoruz" diye iddialı konuştu.

KORKUNÇ BİR ANDI

Serdar Dursun, geçen hafta Başakşehir maçında kafasına aldığı darbeyle kanlar içinde kalmasıyla ilgili olarak, "Sağlık durumum gayet iyi. O gün talihsiz bir an yaşadık. Teknik ekip ve sağlık ekibi çok iyi ilgilendiler. Birkaç gündür tedavi oluyorum. Korkunç bir andı ama yaşıyoruz, sıkıntı yok" bilgisini verdi.

GALATASARAY'I YENECEĞİZ

Kocaelispor Başkanı Recep Durul da lider Galatasaray karşısında takımına güveniyor. Başkan Durul, "Hocamıza, teknik heyetimize ve taraftarımıza güveniyoruz. Türkiye'nin en dinamik, en güçlü ve en yetenekli gurubuna sahibiz. Taraftar, camia, takım ve yönetim olarak bu maça hazırız. Haddimizi bilerek, gücümüzü aşama aşama yansıtarak inşallah bu maçta galip geleceğiz" diye konuştu.

PETKOVIC MAÇTA YOK

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan da eski takımı G.Saray'a karşı oynayacakları kritik maç öncesinde eksiklerle ilgili bilgi verdi. İnan, Petkovic'in sakatlığının sürdüğünü, oynama ihtimalinin olmadığını, Haidara'nın ise antrenmanlara çıktığını bildirdi.

