Hamrun’u da devireceğiz

Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan, Konferans Ligi'nde yarın evlerindeki Hamrun maçı öncesinde umut dağıttı. Ligde 2'de 2 yaptıklarını hatırlatan Soykan, "Konferans Ligi'nde ülkemizi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele veriyoruz. İnşallah Hamrun karşısında da sahaya 3 puan için çıkacağız" dedi.

SAMSUNSPOR'DA İKİ İSİM ÖNE ÇIKTI

Samsunspor'un Konyaspor deplasmanında aldığı 3-1'lik galibiyette öne çıkan Musaba ve Drongelen, performanslarıyla öne çıktı. Comparisonator verilerinde takımın ilk golünü kaydeden Musaba, hücumdaki etkinliğiyle, Rick van Drongelen ise gösterdiği dirençli performansla Opta- Can verilerine göre haftanın en iyi ilk 11'inde yer aldı.