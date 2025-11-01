Yapay zekadan Galatasaray-Trabzonspor maçı tahmini!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında çifte derbi heyecanı yaşanıyor. Lider Galatasaray, en yakın takipçisi Trabzonspor ile RAMS Park'ta kozlarını paylaşmaya hazırlanırken Fenerbahçe, Beşiktaş'a konuk olacak.

Dört büyükler için kritik önem taşıyan bu zorlu virajda açılış, 1 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'da başlayacak olan Galatasaray-Trabzonspor derbisinde olacak.