Yapay zekadan Galatasaray-Trabzonspor maçı tahmini!



Trendyol Süper Lig'de nefes kesen şampiyonluk yarışı sürerken lider Galatasaray, en yakın takipçisi Trabzonspor'u ağırlamaya hazırlanıyor. Taraftarlar heyecanla derbi saatini beklerken yapay zeka, mücadeleye dair dikkat çeken tahminlerde bulundu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 16:19


Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında çifte derbi heyecanı yaşanıyor. Lider Galatasaray, en yakın takipçisi Trabzonspor ile RAMS Park'ta kozlarını paylaşmaya hazırlanırken Fenerbahçe, Beşiktaş'a konuk olacak.



Dört büyükler için kritik önem taşıyan bu zorlu virajda açılış, 1 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'da başlayacak olan Galatasaray-Trabzonspor derbisinde olacak.



Zirveyi doğrudan etkileyecek olan bu karşılaşma öncesi taraftarlar, maç öncesi değerlendirmelere ve skor tahminlerine dikkat kesildi. Mücadeleye saatler kala en çarpıcı tahminlerden birisi ise yapay zekadan geldi. İşte o değerlendirmeler...



G.SARAY'IN FORMU ÖN PLANDA

Derbiye ev sahipliği yapacak olan sarı kırmızılıların iç sahada çizdiği başarılı grafik, galibiyet için belirleyici unsur olabilir. Savunma açısından güçlü bir görüntü çizen Galatasaray, bu sezon kalesinde yalnızca 5 gol gördü ve ligin en az gol yiyen takımı konumunda.



Öte yandan Cimbom, teknik direktör Okan Buruk'un baskılı oyun yaklaşımının meyvesini de ligin en çok gol atan takımı (25 gol) olarak aldı.



TRABZONSPOR MENTAL VE FİZİKSEL OLARAK HAZIR OLMALI

Bu sezon teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yükselişe geçen Trabzonspor, Galatasaray ile deplasmanda oynadığı maçlarda dış saha baskısını yoğun olarak hissediyor.



Bordo mavililerin mental ve fiziksel olarak hazır olmaları ve geçiş oyunlarına karşı tedbirli olmaları gerekiyor.



İŞTE SKOR TAHMİNİ

Yapay zeka tarafından derlenen değerlendirmeler ve tahminler doğrultusunda skor, 3-1 Galatasaray lehine olsa da sahadaki sürpriz gelişmelerin sonucu doğrudan etkileyebileceği vurgulanıyor.

