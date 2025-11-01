İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı dev bir mücadeleyle devam ediyor. Ligde lider konumda bulunan Galatasaray, en yakın takipçilerinden Trabzonspor'u RAMS Park'ta konuk ediyor. Zirve yarışının seyrini yakından etkileyecek bu dev karşılaşma oynanırken Süper Lig'deki güncel puan durumu merakla takip ediliyor.

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU:

1) Galatasaray – 29 puan

2) Trabzonspor – 24 puan

3) Fenerbahçe – 22 puan

4) Göztepe – 19 puan

5) Beşiktaş – 17 puan

6) Samsunspor – 17 puan

7) Gaziantep FK – 17 puan

8) TÜMOSAN Konyaspor – 14 puan

9) RAMS Başakşehir – 13 puan

10) Corendon Alanyaspor – 13 puan

11) Kocaelispor – 11 puan

12) Çaykur Rizespor – 10 puan

13) Kasımpaşa – 10 puan

14) Hesap.com Antalyaspor – 10 puan

15) Gençlerbirliği – 8 puan

16) İkas Eyüpspor – 8 puan

17) Kayserispor – 6 puan

18) Karagümrük – 4 puan