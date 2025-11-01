CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Dev derbide puanlar paylaşıldı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu

Dev derbide puanlar paylaşıldı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, evinde Trabzonspor’u ağırladı. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. İşte bu kritik mücadelenin ardından Süper Lig'de oluşan güncel puan durumu...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 18:59 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 22:16
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dev derbide puanlar paylaşıldı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı dev bir mücadeleye sahne oldu. Ligde lider konumda bulunan Galatasaray, en yakın takipçilerinden Trabzonspor'u RAMS Park'ta konuk eti. Zirve yarışının seyrini yakından etkileyen bu dev karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. İşte dev derbinin ardından Süper Lig'de oluşan güncel puan durumu...

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU:

1) Galatasaray – 29 puan

2) Trabzonspor – 24 puan

3) Fenerbahçe – 22 puan

4) Göztepe – 19 puan

5) Beşiktaş – 17 puan

6) Samsunspor – 17 puan

7) Gaziantep FK – 17 puan

8) TÜMOSAN Konyaspor – 14 puan

9) RAMS Başakşehir – 13 puan

10) Corendon Alanyaspor – 13 puan

11) Kocaelispor – 11 puan

12) Çaykur Rizespor – 10 puan

13) Kasımpaşa – 10 puan

14) Hesap.com Antalyaspor – 10 puan

15) Gençlerbirliği – 8 puan

16) İkas Eyüpspor – 8 puan

17) Kayserispor – 6 puan

18) Karagümrük – 4 puan

Zirvede golsüz eşitlik!
Buruk'tan hakem tepkisi!
DİĞER
Dev derbiye damga vuran anlar! Galatasaray ofsayta takıldı | Trabzonspor penaltı bekledi...
İmamoğlu ekibinde istihbarat savaşı! Murat Ongun'un telefonuna casus yazılım yüklendi: Tüm oklar Necati Özkan'ı gösterdi
G.Saray'ın gollerine ofsayt engeli!
Trabzonspor'da şok sakatlık!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'da şok sakatlık! Trabzonspor'da şok sakatlık! 21:15
Serik'ten bol gollü galibiyet! Serik'ten bol gollü galibiyet! 21:00
G.Saray'ın golüne ofsayt engeli! G.Saray'ın golüne ofsayt engeli! 20:42
Osimhen direğe takıldı! Osimhen direğe takıldı! 20:40
Fırtına penaltı bekledi! İşte o pozisyon Fırtına penaltı bekledi! İşte o pozisyon 20:37
F.Bahçe'de derbi hazırlıkları tamamlandı F.Bahçe'de derbi hazırlıkları tamamlandı 20:24
Daha Eski
Gözler derbide! İşte güncel puan durumu Gözler derbide! İşte güncel puan durumu 18:59
Trabzonspor tribünlerinden anlamlı pankart! Trabzonspor tribünlerinden anlamlı pankart! 19:10
G.Saray-Trabzonspor | CANLI G.Saray-Trabzonspor | CANLI 19:18
Trabzon tribünlerinden Uğurcan Çakır’a tepki! Trabzon tribünlerinden Uğurcan Çakır’a tepki! 19:23
Tekke: Kolay maçımız yok! Tekke: Kolay maçımız yok! 19:26
Hakem maça ara verdi! Hakem maça ara verdi! 19:28