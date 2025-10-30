Türk futbolundan temizlensin

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD) Başkanı Saffet Akyüz, bahis olayının daha da derinleştirildiğinde özellikle alt lig kulüp başkanları, futbolcuları ve antrenörlerinin işin içine dahil olabileceğini söyledi. Saffet Akyüz, "Kimin sorumluluğu varsa net bir şekilde tespit edilip kimse kayırılmadan, bu hakem olabilir, teknik direktör olabilir, yönetici olabilir ve futbolcu olabilir. Hepsinin Türk futbolundan temizlenmesi hepimizin hedefi" diye konuştu.