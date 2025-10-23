Trendyol Süper Lig'de 10. hafta başlıyor! İşte maç programı

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı yarın, 25 Ekim Cumartesi, 26 Ekim Pazar ve 27 Ekim Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Fatih Karagümrük, Kayserispor'u ağırlayacak. Lider Galatasaray, bu hafta evinde Göztepe ile karşılaşacak. Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya, Beşiktaş da Kasımpaşa'ya konuk olacak. Trabzonspor ise sahasında Eyüpspor ile oynayacak.
Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın programı şöyle:
24 Ekim Cuma
20.00 Fatih Karagümrük - Kayserispor
25 Ekim Cumartesi
17.00 Kocaelispor - Corendon Alanyaspor
20.00 Trabzonspor - Eyüpspor
26 Ekim Pazar
14.30 Antalyaspor - RAMS Başakşehir
17.00 Galatasaray - Göztepe
17.00 Gençlerbirliği - Konyaspor
20.00 Kasımpaşa - Beşiktaş
27 Ekim Pazartesi
20.00 Samsunspor - Çaykur Rizespor
20.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe