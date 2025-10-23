CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Trendyol Süper Lig'de 10. hafta başlıyor! İşte maç programı

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta başlıyor! İşte maç programı

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'de 10. hafta cuma günü oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak. İşte maç programı...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 12:35
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trendyol Süper Lig'de 10. hafta başlıyor! İşte maç programı

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı yarın, 25 Ekim Cumartesi, 26 Ekim Pazar ve 27 Ekim Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Fatih Karagümrük, Kayserispor'u ağırlayacak. Lider Galatasaray, bu hafta evinde Göztepe ile karşılaşacak. Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya, Beşiktaş da Kasımpaşa'ya konuk olacak. Trabzonspor ise sahasında Eyüpspor ile oynayacak.

Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın programı şöyle:

24 Ekim Cuma

20.00 Fatih Karagümrük - Kayserispor

25 Ekim Cumartesi

17.00 Kocaelispor - Corendon Alanyaspor

20.00 Trabzonspor - Eyüpspor

26 Ekim Pazar

14.30 Antalyaspor - RAMS Başakşehir

17.00 Galatasaray - Göztepe

17.00 Gençlerbirliği - Konyaspor

20.00 Kasımpaşa - Beşiktaş

27 Ekim Pazartesi

20.00 Samsunspor - Çaykur Rizespor

20.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe

Norveç basınında G.Saray yenilgisi!
'G.Saray'ın hayat sigortası Osimhen!'
DİĞER
Gençlerin psikolojisi tehlikede! Artık mahkeme bile dur diyor!
MSB'den "Gazze Görev Gücü" açıklaması: "TSK, her türlü görevi üstlenmeye hazırdır" | Suriye'de SDG'ye "entegrasyon" uyarısı
İlkay'dan kötü haber! O maçları kaçıracak
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 4 oyuncu...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Go Ahead Eagles-Aston Villa maçı ne zaman? Go Ahead Eagles-Aston Villa maçı ne zaman? 12:13
Lyon-Basel maçı ne zaman? Lyon-Basel maçı ne zaman? 12:01
Genk-Real Betis maçı ne zaman? Genk-Real Betis maçı ne zaman? 11:52
Spurs sezona galibiyetle başladı Spurs sezona galibiyetle başladı 11:49
Buse Naz dünya birincisi! Buse Naz dünya birincisi! 11:46
FCSB-Bologna maçı ne zaman? FCSB-Bologna maçı ne zaman? 11:41
Daha Eski
'G.Saray'ın hayat sigortası Osimhen!' 'G.Saray'ın hayat sigortası Osimhen!' 11:32
F.Bahçelileri rahatlatan gerçek! Stuttgart maçı öncesi... F.Bahçelileri rahatlatan gerçek! Stuttgart maçı öncesi... 11:26
Genç yetenek Haluk Mustafa Tan, Elazığspor’da kısa sürede büyük etki yarattı Genç yetenek Haluk Mustafa Tan, Elazığspor’da kısa sürede büyük etki yarattı 11:26
Braga-Kızılyıldız maçı bilgileri! Braga-Kızılyıldız maçı bilgileri! 11:00
İlkay'dan kötü haber! O maçları kaçıracak İlkay'dan kötü haber! O maçları kaçıracak 10:53
Feyenoord-Panathinaikos maçı ne zaman? Feyenoord-Panathinaikos maçı ne zaman? 10:49