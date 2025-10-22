CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Süper Lig Çaykur Rizespor 0-0 RAMS Başakşehir | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor ile RAMS Başakşehir golsüz berabere kaldı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 21:56 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 22:10
Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi.

Zorlu mücadele 0-0 sona erdi.

Çaykur Rizespor puanını 9 yaparken, Başakşehir ise 7 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

15'inci dakikada savunmanın ceza sahasından uzaklaştıramadığı topa sahip olan Başakşehir'de Kemen'in şutunda top kalenin sağından dışarı çıktı.

21'inci dakikada ceza sahası yayın önünde serbest vuruş kazanan Başakşehir'de topu başına geçen Berat'ın doğrudan kaleye gönderdiği sert şutu, kaleci Erdem dışarı çeldi.

32'nci dakikada Çaykur Rizespor'da Hojer'in ceza sahası sol kenarından kaleye gönderdiği şutunda top savunmadan döndü. Ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Laci'nin şutunda top dışarı çıktı.

37'nci dakikada Çaykur Rizespor'da Zeqiri'nin pasında ceza sahası önünde topla buluşan Laçi'nin sert şutunu kaleci Muhammed dışarı çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

61'inci dakikada Başakşehir'de Da Costa'nın rakip ceza sahasında sahip olup, ceza sahasına kadar sürükleyerek kaleye gönderdiği şutunda kaleci Erdem gole izin vermedi. Oyun alanına dönen topa savunma sahip oldu.

71'inci dakikada Başakşehir'in atağında Shomurodov'un ceza sahası sağ kenarında kadar sürükleyip, penaltına noktasında gönderdiği pasında topla bulaşan Yusuf'un şutu, savunmaya çarpıp dışarı çıktı.

88'inci dakikada Başakşehir'de Crespo'nun savunma arkasına derinlemesine pasında topla buluşan Shomurodov'un ceza sahasına sürükleyip kaleye gönderdiği şutunda kaleci Erdem gole izin vermedi. Oyun alanına geri dönen topa savunma sahip oldu.

Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

