Orhan Ak'tan galibiyet sözleri! "Bizim için olmazsa olmazdı"

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa'yı 2-0 yenen ikas Eyüpspor'da teknik direktör Orhan Ak, çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2025 Pazartesi 23:15
Orhan Ak, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çok zor bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını aktaran Orhan Ak, "Çok zor bir maçı kazandık. Bizim için olmazsa olmazdı. Alt taraftaki takımların da kazanması bu maçın önemini artırdı. 4 antrenman 3'ünde taktiksel bir şekilde çalışma gerçekleştirdik. İlk antrenmandan itibaren o duyguyu hissettim. Çok ciddi potansiyeli olan bir takım var. Deneyimi ve kalitesiyle çok karakterli bir oyuncu grubuyla çalıştım." ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa karşısında iyi oynadıklarını anlatan Ak, şunları kaydetti:

"Plana sadık kaldık. Yüksek enerjimizle maçı kazanmayı hak ettik. Kasımpaşa saygıyı hak ediyor. Atletizm olarak ilk sıralarda olan, direkt hücum yapabilen ve savunma arkasına sarkabilen bir takım. Biz de topa sahip olmaya çalıştığımız için bazı riskler yaşadık. Çok fırsat yakaladık. Daha farklı bir skor olabilirdi. Bu oyun, bir süre beni tatmin etti. Zaman zaman sıkıntı yaşadık. Eyüpspor bu oyunu her hafta daha iyi hale getirecek. Seyircilere bunu izletmek istiyoruz. Bundan sonra ayaklarımız yere sağlam basacak. Çok zorlu ve önemli maçlar bizi bekliyor. Buraya kadar gelen taraftarımız da evine güzel döndüğü için mutluyum. Galibiyet taraftarlarımıza armağan olsun." diye konuştu.

Eyüpspor'un kaliteli oyunculara sahip olduğunu belirten 46 yaşındaki teknik adam, "8 haftada kazanman gereken maçları kaybetmişsin. Potansiyeli ve öz güveni ortaya çıkarmaya çalıştık. Bu çok önemliydi. Bu tarz değişikliklerden sonra bir reaksiyon olur. Robin Yalçın'dan Thiam'a kadar içeride çok güçlü bir bağ var. Skorların da size yardımcı olması lazım. 1-0'ken gol yiyebilirdik. Takım enerjisini güzel oluşturduk." değerlendirmesinde bulundu.

