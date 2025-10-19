CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Alanyaspor-Göztepe CANLI | Corendon Alanyaspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Alanyaspor-Göztepe CANLI | Corendon Alanyaspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Corendon Alanyaspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Joao Pereira yönetiminde daha etkili bir performans gösteren ev sahibi takım, taraftarı önünde kazanarak puanını 13'e çıkartmanın hesaplarını yapıyor. Stanimir Stoilov yönetiminde namağlup bir şekilde yoluna devam eden İzmir ekibi ise kritik maçtan galip ayrılıp, puanını 19'a yükseltmeyi amaçlıyor. Futbolseverler merakla, "Alanyaspor-Göztepe maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Corendon Alanyaspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 10:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Alanyaspor-Göztepe CANLI | Corendon Alanyaspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Alanyaspor-Göztepe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında heyecan dolu bir karşılaşma daha futbolseverleri bekliyor. Corendon Alanyaspor, Joao Pereira yönetiminde sahada daha etkili bir performans sergileyerek taraftarını mutlu etmeyi hedefliyor. Ev sahibi ekip, bu maçtan galip ayrılarak puanını 13'e çıkarmak istiyor. Karşısında ise İzmir temsilcisi Göztepe var. Stanimir Stoilov'un yönetiminde namağlup serisini sürdüren sarı-kırmızılı ekip, kritik mücadeleden üç puan alarak puanını 19'a yükseltmeyi amaçlıyor. Futbolseverler, "Alanyaspor-Göztepe maçı canlı izle" aramalarına yoğun ilgi gösteriyor. Peki, Corendon Alanyaspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen tüm detaylar…

Alanyaspor-Göztepe maçı

ALANYASPOR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Corendon Alanyaspor-Göztepe maçı 19 Ekim Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

Alanyaspor-Göztepe maçı ne zaman ve saat kaçta?

ALANYASPOR-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak Corendon Alanyaspor-Göztepe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Alanyaspor-Göztepe maçı hangi kanalda?

ALANYASPOR-GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Alanyaspor: Ertuğrul, Ümit, Aliti, Lima, Ruan, Maestro, Makouta, Yusuf, Hagi, Hwang, Mounie

Göztepe: Lis, Heliton, Godoi, Bokele, Miroshi, Rhaldney, Efkan, Cherni, Arda, Janderson, Juan

ALANYASPOR MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

GÖZTEPE MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

ALANYASPOR İLE GÖZTEPE ARASINDA 29. RANDEVU

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında karşı karşıya gelmeye hazırlanan Alanyaspor ile Göztepe, tarihlerinde 29. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 10 karşılaşmayı Alanyaspor kazanırken, 7 mücadeleyi de Göztepe üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 11 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Alanyaspor-Göztepe maçları

ALANYASPOR-GÖZTEPE MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Corendon Alanyaspor-Göztepe maçı hakemi Ali Yılmaz oldu. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Özcan Sultanoğlu ve Mert Bulut yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Burak Olcar üstlenecek.

Alanyaspor-Göztepe maçı hakemi

ASpor CANLI YAYIN

Vasco de Gama'dan flaş Cuesta kararı! Ocak ayında...
Maçın ardından yıldız isme övgü!
DİĞER
Başakşehir-Galatasaray maçında VAR engeli! Pozisyon dakikalarca incelendi...
CANLI ANLATIM | KKTC’de kritik seçim! Oy verme işlemi başladı
Yazarlar Beşiktaş maçını değerlendirdi!
Yazarlar değerlendirdi: Trabzonspor geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Okan Buruk paylaşımı! G.Saray'dan Okan Buruk paylaşımı! 10:14
Kayserispor-Samsunspor maçı detayları! Kayserispor-Samsunspor maçı detayları! 09:58
Nantes-Lille maçı ne zaman? Nantes-Lille maçı ne zaman? 09:51
Rennes-Auxerre maçı ne zaman? Rennes-Auxerre maçı ne zaman? 09:50
Milan-Fiorentina maçı ne zaman? Milan-Fiorentina maçı ne zaman? 09:43
Atalanta-Lazio maçı ne zaman? Atalanta-Lazio maçı ne zaman? 09:40
Daha Eski
Toulous-Metz maçı ne zaman? Toulous-Metz maçı ne zaman? 09:40
Genoa-Parma maçı ne zaman? Genoa-Parma maçı ne zaman? 09:36
Lorient-Brest maçı ne zaman? Lorient-Brest maçı ne zaman? 09:34
Cagliari-Bologna maçı ne zaman? Cagliari-Bologna maçı ne zaman? 09:28
F.Bahçe-Fatih Karagümrük maçı öncesi son notlar! F.Bahçe-Fatih Karagümrük maçı öncesi son notlar! 09:26
Lens-Paris FC maçı ne zaman? Lens-Paris FC maçı ne zaman? 09:25