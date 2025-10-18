CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig 16 sezon sonra büyük buluşma

16 sezon sonra büyük buluşma

Türk futbolunun iki köklü kulübü Konyaspor ve Kocaelispor, 16 yıl sonra bugün Konya'da kozlarını paylaşacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
16 sezon sonra büyük buluşma

Türk futbolunun iki köklü kulübü Konyaspor ve Kocaelispor, 16 yıl sonra bugün Konya'da kozlarını paylaşacak. İki takım, bu maçla beraber Süper Lig tarihinde 5. kez karşı karşıya gelecek. 4 maçta Anadolu Kartalı 1 kez sahadan galip ayrılırken, Körfez ekibi ise 2 defa rakibini mağlup etti. 16 sezon önce ligde oynanan son karşılaşma, ev sahibi Konyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle bitti.

G.Saray'a gençlik aşısı! Buruk yeşil ışık yaktı
Idefix - REKLAM
DİĞER
Gençlerin psikolojisi tehlikede! Artık mahkeme bile dur diyor!
Kara para baronlarına savaş açıldı! Can Holding, SBK Laleli dövizcileri... Operasyon üstüne operasyon
İrfan Can'dan ayrılık sinyali!
Tedesco 11'den çekti! Premier Lig'e geri dönüyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
6 gollü düelloda PSG ile Strasbourg yenişemedi 6 gollü düelloda PSG ile Strasbourg yenişemedi 00:29
Kokoskov: Savunmada yaşadığımız sıkıntılarda... Kokoskov: Savunmada yaşadığımız sıkıntılarda... 23:44
Kokoskov: Savunmada yaşadığımız sıkıntılarda... Kokoskov: Savunmada yaşadığımız sıkıntılarda... 23:44
6 gollü düelloda PSG ile Strasbourg yenişemedi 6 gollü düelloda PSG ile Strasbourg yenişemedi 23:41
Kayseri'de Jung 3 ay yok! Kayseri'de Jung 3 ay yok! 23:17
İlkay Gündoğan’dan Sane’ye destek! İlkay Gündoğan’dan Sane’ye destek! 23:16
Daha Eski
Beşiktaş'ın yeni takım kaptanları belli oldu! Beşiktaş'ın yeni takım kaptanları belli oldu! 23:16
Tedesco 11'den çekti! Premier Lig'e geri dönüyor Tedesco 11'den çekti! Premier Lig'e geri dönüyor 23:16
Anadolu Efes evinde kayıp! Anadolu Efes evinde kayıp! 23:16
Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! 23:16
Gündoğan'dan teknik direktörlük açıklaması! Gündoğan'dan teknik direktörlük açıklaması! 23:16
Lille'den Berke Özer açıklaması! Lille'den Berke Özer açıklaması! 23:16