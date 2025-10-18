16 sezon sonra büyük buluşma

Türk futbolunun iki köklü kulübü Konyaspor ve Kocaelispor, 16 yıl sonra bugün Konya'da kozlarını paylaşacak. İki takım, bu maçla beraber Süper Lig tarihinde 5. kez karşı karşıya gelecek. 4 maçta Anadolu Kartalı 1 kez sahadan galip ayrılırken, Körfez ekibi ise 2 defa rakibini mağlup etti. 16 sezon önce ligde oynanan son karşılaşma, ev sahibi Konyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle bitti.