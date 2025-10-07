8 haftada 5 değişiklik

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig'de ilk 8 hafta geride kaldı ve Pazar günü oynanan karşılaşmaların ardından milli araya girildi. Bu milli ara öncesindeki 8 haftada 18 takımın 5'i teknik direktör değişikliği yaşadı. Bu sezon ilk teknik adam değişikliği yapan kulüp Gaziantep FK oldu. Kırmızı-siyahlılar, ikinci haftanın ardından İsmet Taşdemir'le yollarını ayırdı ve Burak Yılmaz'ı göreve getirdi.

Ardından ise Beşiktaş değişime gitti. Ole Gunnar Solskjaer'le vedalaşan yönetim; Sergen Yalçın'la anlaştı. Beşiktaş'tan bir gün sonra ise Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik adamı Jose Mourinho'nun bileti kesti. Kanarya, Jose'nin yerine Domenico Tedesco'yu getirdi. Süper Lig'de teknik adam değiştiren dördüncü takım ise Başakşehir... Boz-Baykuşlar; Çağdaş Atan'ın koltuğunu Nuri Şahin'e emanet etti. Son teknik adam değişikliği ise 8'inci haftada yaşandı. Lige kötü başlayan Eyüp'te Selçuk Şahin istifa etti.