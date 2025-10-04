Kocaelispor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Kocaelispor - Eyüpspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. 8. hafta müsabakasında Kocaelispor ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Adnan D. Kayatepe düdük çalacak. Peki, Kocaelispor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kocaelispor - Eyüpspor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kocaelispor - Eyüpspor maçı 4 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Kocaelispor - Eyüpspor MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Kocaelispor: Jovanovic; Dijksteel, Syrota, Smolcic, Cinan; Nonge, Show, Bingol; Churlinov, Petkovic, Keles

Eyüpspor: Marcos; Yalcin, Claro, Mujakic; Calegari, Demirbay, Legowski, Gurler; Sesler, Ampem; Thiam

