CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Gençlerbirliği 2-2 Corendon Alanyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Gençlerbirliği 2-2 Corendon Alanyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig 8. hafta maçında Gençlerbirliği sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırladı. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. İşte maçın detayları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 16:29 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 16:29
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gençlerbirliği 2-2 Corendon Alanyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig 8. hafta maçında Corendon Alanyaspor ile sahasında 2-2 berabere kaldı.

Ev sahibi ekibin golleri 66. dakikada Zan Zuzek ve 76. dakikada M'Baye Niang'dan (P) gelirken, konuk ekibin golleri ise 14. dakikada Ianis Hagi ve 69. dakikada Hwang Ui-jo jaydetti.

Hagi'nin golü babasını hatırlattı! Devamını Oku BUNU DA OKU

Bu karşılaşmayla birlikte Gençlerbirliği 5 puana yükseldi ve küme düşme hattından çıkarak maç fazlasıyla 14. sıraya yerleşti. Corendon Alanyaspor ise 10 puana yükseldi ve 9. sırada yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği, Beşiktaş deplasmanına konuk olacak, Corendon Alanyaspor ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.

İşte dev derbinin 11'leri!
Aynadaki Yabancı - REKLAM
DİĞER
Galatasaray - Beşiktaş maçı öncesi Okan Buruk'a büyük jest! Dursun Özbek talimatı verdi...
Son dakika: Sumud Filosu'nda yer alan kahramanlarımız ülkeye döndü!
F.Bahçe Samsunspor maçı kafilesini açıkladı!
REKLAM - TOD
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş, Galatasaray'ı en son ne zaman yendi? Derbi istatistikleri! Beşiktaş, Galatasaray'ı en son ne zaman yendi? Derbi istatistikleri! 17:02
Levante deplasmanda galip! Levante deplasmanda galip! 16:59
F.Bahçe Samsunspor maçı kafilesini açıkladı! F.Bahçe Samsunspor maçı kafilesini açıkladı! 16:34
Tottenham deplasmanda kazandı! Tottenham deplasmanda kazandı! 16:30
Başkentte kazanan yok! Başkentte kazanan yok! 16:28
F.Bahçe Opet galibiyetle başladı! F.Bahçe Opet galibiyetle başladı! 16:12
Daha Eski
Zaniolo’dan itiraf: Kendimi fazla abarttım! Zaniolo’dan itiraf: Kendimi fazla abarttım! 16:09
AJ Auxerre-Lens maçı detayları! CANLI İZLE! AJ Auxerre-Lens maçı detayları! CANLI İZLE! 16:03
Hagi'nin golü babasını hatırlattı! Hagi'nin golü babasını hatırlattı! 15:55
Pendikspor’dan farklı galibiyet! Pendikspor’dan farklı galibiyet! 15:42
Brest - Nantes maçı saat kaçta ve hangi kanalda? CANLI İZLE Ligue 1 Brest - Nantes maçı saat kaçta ve hangi kanalda? CANLI İZLE Ligue 1 15:41
Bandırma evinde galip! Bandırma evinde galip! 15:40