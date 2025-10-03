Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Antalyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puanla ayrılıp yeni sezonda başarı iddiasını sürdürmek istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 12:59
Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. 8. hafta müsabakasında Antalyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Corendon Airlines Park'ta oynanacak karşılaşmada hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Peki, Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Antalyaspor - Çaykur Rizespor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçı 3 Ekim Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Antalyaspor - Çaykur Rizespor MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor: Julian; Paal, Dzhikiya, Giannetti, Balci; Dikmen, Ceesay; Ballet, Safouri, Storm; Van de Streek

Çaykur Rizespor: Fofana; Sahin, Mocsi, Sagnan, Hojer; Papanikolaou, Pala; Bulut, Laci, Augusto; Dervisoglu

