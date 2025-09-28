Çaykur Rizespor-Kasımpaşa | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Rizespor ile Kasımpaşa, karşı karşıya geliyor.
Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
RİZESPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Kasımpaşa maçı saat 17.00'de başladı.
RİZESPOR-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan Çaykur Rizespor-Kasımpaşa maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
RİZESPOR-KASIMPAŞA MAÇI İLK 11'LERİ
Rizespor: Fofana, Taha, Mochi, Sagnan, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Mithat, Augusto, Sakyi, Sowe.
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Frimpong, Baldursson, Cem, Hajradinovic, Fall, Ben Ouanes, Gueye.