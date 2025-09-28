CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Çaykur Rizespor-Kasımpaşa | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Çaykur Rizespor-Kasımpaşa | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Rizespor ile Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Rize'de karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 16:54 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 16:57
Çaykur Rizespor-Kasımpaşa | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Rizespor ile Kasımpaşa, karşı karşıya geliyor.

Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

RİZESPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Kasımpaşa maçı saat 17.00'de başladı.

RİZESPOR-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan Çaykur Rizespor-Kasımpaşa maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

RİZESPOR-KASIMPAŞA MAÇI İLK 11'LERİ

Rizespor: Fofana, Taha, Mochi, Sagnan, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Mithat, Augusto, Sakyi, Sowe.

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Frimpong, Baldursson, Cem, Hajradinovic, Fall, Ben Ouanes, Gueye.

