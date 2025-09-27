Gaziantep FK - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Gaziantep FK - Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. 7. hafta müsabakasında Gaziantep FK ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Batuhan Kolak düdük çalacak. Peki, Gaziantep FK - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
GAZİANTEP FK - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Gaziantep FK - Samsunspor maçı 27 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
GAZİANTEP FK - SAMSUNSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Gaziantep FK: Bozan; Perez, Abena, Sanuc, Rodrigues; Kabasakal, Kabasakal, Maxim; Sorescu, Kabadayi, Kozlowski
Samsunspor: Kocuk; Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson; Cift; Musaba, Holse, Ntcham, Coulibaly; Ndiaye
