Haberler Süper Lig Gaziantep FK - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Gaziantep FK - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında Gaziantep FK ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puanla ayrılıp yeni sezonda başarı iddiasını sürdürmek istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 10:06
Gaziantep FK - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Gaziantep FK - Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. 7. hafta müsabakasında Gaziantep FK ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Batuhan Kolak düdük çalacak. Peki, Gaziantep FK - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİANTEP FK - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep FK - Samsunspor maçı 27 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - SAMSUNSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Bozan; Perez, Abena, Sanuc, Rodrigues; Kabasakal, Kabasakal, Maxim; Sorescu, Kabadayi, Kozlowski

Samsunspor: Kocuk; Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson; Cift; Musaba, Holse, Ntcham, Coulibaly; Ndiaye

