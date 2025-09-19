Göztepe hazır

Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçında bugün saat 20.00'de başlayacak maçta Beşiktaş'ı konuk edecek olan Göztepe'de tüm camia, kritik randevuya kilitlendi. Ligde namağlup yoluna devam eden sarı-kırmızılılar tüm hazırlıklarını tamamlarken, taraftarlar da çıkan biletleri tüketti. Stadı tamamen dolduracak Göztepeli futbolseverler görsel bir şölene imza atacak.

İZMİR'DE GALİBİYET ZAMANI

Geçen sezon Beşiktaş'a karşı hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda başarılı sonuçlara imza atan Göz-Göz, yeni bir zafer elde edebilmek için geri sayıma geçti. Bu sezon evinde oynadığı Fenerbahçe ve Konyaspor karşılaşmalarından beraberlikle ayrılan İzmir ekibi, ilk iç saha galibiyetine de odaklandı. Göztepe'de sakatlığı bulunan golcü Sabra'nın durumu belirsizliğini korurken, orta saha Ogün Bayrak ise oynamayacak.