CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Göztepe hazır

Göztepe hazır

Beşiktaş’ı ağırlayacak Göztepe’de, biletleri tüketen sarı-kırmızılılar, geçen sezon hem lig, hem kupada yendikleri güçlü rakipleri karşısında yine galibiyete kilitlendi

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 06:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Göztepe hazır

Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçında bugün saat 20.00'de başlayacak maçta Beşiktaş'ı konuk edecek olan Göztepe'de tüm camia, kritik randevuya kilitlendi. Ligde namağlup yoluna devam eden sarı-kırmızılılar tüm hazırlıklarını tamamlarken, taraftarlar da çıkan biletleri tüketti. Stadı tamamen dolduracak Göztepeli futbolseverler görsel bir şölene imza atacak.

İZMİR'DE GALİBİYET ZAMANI

Geçen sezon Beşiktaş'a karşı hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda başarılı sonuçlara imza atan Göz-Göz, yeni bir zafer elde edebilmek için geri sayıma geçti. Bu sezon evinde oynadığı Fenerbahçe ve Konyaspor karşılaşmalarından beraberlikle ayrılan İzmir ekibi, ilk iç saha galibiyetine de odaklandı. Göztepe'de sakatlığı bulunan golcü Sabra'nın durumu belirsizliğini korurken, orta saha Ogün Bayrak ise oynamayacak.

REKLAM - Aşk ve Gözyaşı
F.Bahçe'ye Belçikalı orta saha!
DİĞER
Meğer Hülya Koçyiğit’in kardeşi de oyuncuymuş… Üstelik ondan önce sahnelere adım atmış!
Ekosistemin kirli para trafiği bir bir deşifre oluyor! İBB'den ihale alan şirket aldığı paranın çoğunu Necati Özkan'ın şirketine aktarmış
Aslan'dan kötü başlangıç! İşte Devler Ligi'nde güncel puan durumu
Lammens'in kardeşinin tercihi Galatasaray!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Okan Buruk'tan hakem tepkisi! "Maç boyunca..." Okan Buruk'tan hakem tepkisi! "Maç boyunca..." 01:13
Aslan'dan kötü başlangıç! İşte Devler Ligi'nde güncel puan durumu Aslan'dan kötü başlangıç! İşte Devler Ligi'nde güncel puan durumu 01:13
Türkiye kaçıncı sırada? İşte Galatasaray maçı sonrası güncel ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada? İşte Galatasaray maçı sonrası güncel ülke puanı 01:13
Cimbom'dan Devler Ligi'ne tatsız başlangıç! Cimbom'dan Devler Ligi'ne tatsız başlangıç! 01:13
Barış Alper net golü kaçırdı! İşte o pozisyon Barış Alper net golü kaçırdı! İşte o pozisyon 01:13
G.Saray maçında goller peş peşe geldi! G.Saray maçında goller peş peşe geldi! 01:13
Daha Eski
G.Saray taraftarından Almanya'da protesto! G.Saray taraftarından Almanya'da protesto! 01:13
İrfan Can Eğribayat özür diledi İrfan Can Eğribayat özür diledi 01:13
Lammens'in kardeşinin tercihi Galatasaray! Lammens'in kardeşinin tercihi Galatasaray! 01:13
PFDK Orkun Kökçü'nün cezasını açıkladı! PFDK Orkun Kökçü'nün cezasını açıkladı! 01:13
F.Bahçe maçının VAR kayıtları açıklandı! F.Bahçe maçının VAR kayıtları açıklandı! 01:13
Ali Koç PFDK'ye sevk edildi Ali Koç PFDK'ye sevk edildi 01:13