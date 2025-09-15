Spor yazarları Fenerbahçe-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Tecrübesiz, futbolu hiç bilmeyen, oyun kurallarından bihaber VAR hakemi Davut Dakul Çelik, dünkü derbinin adeta içine etti. 11. dakikada Onuachu'nun attığı buz gibi golü iptal ettirmek için hakemi monitöre çağırarak bitirdi maçı! Trabzonspor'u yaktı resmen! Ayrıca En-Nesyri'nin kale çizgisini geçen şutunda hakemi uyarmadı. Sadece VAR Odası'nda değil, sahada da tecrübesiz, futbolcu psikolojisinden anlamayan, oyun kurallarını bilmeyen bir hakem vardı. Ey Ozan Ergün, sen golü vermişsin. Pozisyonu görüyorsun. Pozisyon temiz. Neden VAR'a gittikten sonra doğruyu yanlışa çeviriyorsun! Neden kararının arkasında duramıyorsun! Bakalım MHK, bu Davut Dakul'a nasıl bir ceza verecek? Mesela bir daha Trabzonspor maçlarına verebilecek mi?
Okay Yokuşlu, 19. dakikada Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı sert müdahale nedeniyle kırmızı kart gördü. Pozisyon net kırmızı karttı. Hakem, VAR'a gitmeden bu kırmızı kartı vermeliydi. Trabzonspor oyun 11'e 11 oynanırken, daha iyi olan taraftı. Fenerbahçe'yi kalesinden uzak tutup, pozisyonlara giriyordu. Zaten 1-0 da öne geçmişti. Fatih Tekke'den takımı 10 kişi kaldıktan sonra orta sahaya bir hamle beklerdim. Mesela Muçi'yi çıkarıp, Folcarelli'nin yanına bir oyuncu takviyesi yapabilirdi. Yapmayınca Fenerbahçe, Trabzonspor'u iyice geriye yasladı.
Bordo-mavililer, 10 kişi kaldıktan sonra sadece savunma yaptı. Fenerbahçe'nin büyük baskısının golü getireceği belliydi. Onana, bir yere kadar dayanabildi. Müthiş kurtarışlar da yaptı. Ama Trabzonspor, soyunma odasına 1-0 geride girdi. Onana, ilk yarıda olduğu gibi ikinci 45'te de muazzam kurtarışlar yaptı. Hem de 40 yıllık Trabzonsporlu gibi! Yürekli kaleci!
Fatih Tekke'den ikinci yarıda iki hamle geldi. Muçi çıktı, Augusto girdi. Zubkov yerini Baniya'ya bıraktı. 60'ta Fred'in arkadan Ozan Tufan'ın ayak bileğine yaptığı harekete sarı kart bile çıkaramadı Ozan Ergün! Fenerbahçe'ye karşı, hem de Kadıköy'de 20. dakikadan itibaren 10 kişi oynamak zor ötesidir! Öyle de oldu zaten! Sadece savunma yapan, orta sahada top tutamayan, hücum yapamayan bir Trabzonspor izledik oyunun geri kalan bölümünde! Tedesco'nun Fenerbahçe'nin başında göreve bir derbi galibiyeti ile başlaması, büyük moral oldu. Hem genç hoca için, hem de camia için!
REHA KAPSAL - REZİLLİK!
Fenerbahçe ve Trabzonspor'da tek hedef şampiyonluk yarışından kopmamak. Üç puan çok önemliydi çünkü Galatasaray kayıpsız giderek diğer yarışta olan takımlara bir yerde baskı oluşturuyor. İlk yarıda oyunun ve maçın önüne hakem ile VAR geçti. Zaten bu atamalar baştan sona hatalıydı. Onuachu'nun nizami golünü vermemesinin nedenini açıklamadığı gibi kafası bu verdiği hatalı kararda kaldı. Okay'ın hareketi net kırmızı kartken onu bile vermeyip oyuna kendine göre bir adalet sağlama çalışması çok daha büyük yanlıştı. Orada ilk nizami golü vermeyen VAR, burada doğru bir karar verdi. Ozan Ergün gibi bu maçın ağırlığını maalesef kaldıramadı.
Trabzonspor, 10 kişi kaldıktan sonra kalesine yakın derin bir savunma yaptı ama bu sıcağa kar dayanmazdı. Nitekim devre biterken Fenerbahçe aradığı golü En Nesyri ile buldu. Trabzonspor eğer maçta oyuncu olarak eksilmese, 11'e 11 maç oynansaydı bu motivasyonla ve de akıllı oyun strateji ile sanki Fenerbahçe'ye karşı kaybetmeyecek görüntüsünü verdi. Bir de attığı nizami gol iptal olmasa bordo mavililer öne geçtiği bir oyunda farklı bir maç senaryosu ortaya çıkabilirdi.
Buna izin vermeyen hakemin gösterdiği performans tam bir Rezillikti. İkinci yarı yine oyunun kontrolü sarı lacivertlilerde idi. Bu sayısal üstünlüğü pas oyununda iyi kullandılar ama bunu gol pozisyonuna girme ve üretkenliğe dökme açısından etkisiz kaldılar. Çünkü rakibin 85 dakika eksik olduğu bir oyunda ikinci golü bulup maçı bitirmesi gerekiyordu.
Burada en önemli hata; eğer rakip size organize olarak kompakt bir savunma yapıyorsa, sizi set oyununa istiyorsa, oyuna derinlik ve genişlik verip rakibin savunma mesafelerini açıp hataya zorlamak gerekirdi. Tedesco'nun ilk maçında takımı oyun olarak iyi oynamasa da alınan bu üç puanla zirve yarışından kopmama açısından çok önemli idi. Oyun eksikliği ve oyuncu performansı yeterli seviyede değil. Bunu geliştirmek için çok antrenman tekrarları yapıp daha fazla çalışıp takımını geliştirip güçlü bir oyun inşa etmesi gerekiyor.
EMRE BOL - HAKEM ETKİ ETTİ
Beklenilenin aksine karşılaşmaya iyi başlayan taraf Trabzonspor'du. Fatih Tekke dersine iyi çalışmış. Topu orta sahada eveleyip gevelemeden uzun toplarla direk hücumu düşündü. 2. ve özellikle 3. bölgede pres yapmayı düşünen Tedesco'nun bu planı pek işe yaramadı. İşte tam da böyle bir uzun topla Trabzon ekibi golü buldu. Onuachu'nun attığı gol bence temizdi. Skrniar'ın çene altına hafif bir temas var ancak gol iptalini gerektirecek bir durum değildi. VAR'ın gereksiz müdahalesiyle gol geçersiz sayıldı.
Hep söylüyorum; orta hakemi tecrübesiz belirliyorsan VAR'dakini tecrübeli yapacaksın. Ya da yabancı… Ardından Okay'ın "haklı" kırmızı gelince karşılaşmanın dengesi Fenerbahçe adına değişti. Maç o dakikadan sonra Fenerbahçeli oyuncularla Onana arasında geçmeye başladı. Trabzonlu oyuncular kendi kale önlerinde adeta etten duvar ördü. Fatih hocanın 10 kişi kalma planı sadece savunmaktı. Kendi açından haklı olabilir.
Yeni kaleci Ederson'la ilgili bir değerlendirme yapamayız. Zira neredeyse hiç görmedik! Kerem sol tarafta çok etkili oldu. Ama yanına verkaç yapabileceği bir oyuncu gerekiyor. Kerem herhangi bir kanat oyuncusu değil. Onun özelliklerinden daha çok faydalanmak şart. Tedesco'ya tavsiyem sadece 10 kişi kalmış takımlar değil ligin yüzde 90'ı sana karşı böyle oynayacak. Farklı şeyler denemeli. Kimse kusura bakmasın; Onuachu'nun golü verilseydi karşılaşmanın sonu ne olurdu diye düşünmeden edemiyorum. Hakem hatası net bir şekilde sonuca etki etti.
GÜRCAN BİLGİÇ - DÖNÜŞÜM BAŞLADI
İki takım açısından da kritik maçtı. Fenerbahçe zaten sezon başından beri bıçak sırtında oynuyor her karşılaşmayı. Kendi trollerinin baskısı, taraftarı öylesine baskı altına aldı ki yönetimi, hocası veya oyuncusu nefes alamaz hale geldi. Maç bittiğinde belki de ofansif olarak rekorlar kırmış ama tek golde kalmış bir Fenerbahçe vardı. Hikaye öylesine gitti – geldi taşıyordu ki ne "iyi", ne "kötü" tartışmaya açık hale geldi
Onuachu'nun faulden dönen golünün ardından Okay'ın 19'da gördüğü kırmızı kart geldi. Fatih Tekke'nin takımı futbol oynamaya gelmişken, 5-3-1'e dönerek kapandı. Tek açık pencere bile bırakmadılar, duvarı ördüler. Tedesco'nun takımı, rakibe deplasmanda oynadığını hissettiren coşku ve agresiflik ile oynadı.
90 dakika dolduğunda Trabzonspor'un gol arama için yaptığı hamlelerde "sıfır" yazıyordu. Uzatma dakikalarında, değişikler yapıldıktan sonra atak yapmaya karar verdiler. Sadece Onauchu üstünden planları vardı, Skriniar olaya müdahil oldu. Eşleşmeler dışında seçenekler de tartışılacak. Yenik durumdaki takımın "1-0"ı korumak için kendi ceza sahası önünde kümelenmesi ilginç esasında.
Archie Brown ile solda oyunu genişletti Fenerbahçe, İrfan Can girdikten sonra Mert Müldür'ü göremedik oralarda. Vişça'ya yaptığı gol olamayan pas ile de maçı bitirdi. Kerem maça hükmetti. Çok istekli, akıllı oynadı. Tribünlerden "onay" alması lazımdı, aldı. Mourinho sonrasındaki ilk değişim neydi? Dokuz kişi kalan rakibin üstüne gitmeyi "anlamsız" gören bir teknik adamdan, 1-0'ı rakip sahada yapacağı paslarla korumak isteyen Tedesco'ya...
Geçen sezon Premier Lig'de Manchester derbisinde kalelerde Ederson ve Onana vardı. Maçın hakemi FIFA John Brooks idi. Bu akşam her iki kaleci sahada. F.Bahçe ve Trabzonspor'un kadro değeri 400 milyon euro. Bu büyük ekonomiyi biz de kim yönetiyor acemi Ozan Ergün Ülke hakemliği kim yönetiyor? Süper Lig'de 25 yıl önce 6 maç yönetmiş sunum ustası MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu! Böyle bir maçı bırakın yönetmeyi 4. hakem bile çıkmamış bu tür maçların ne havasını ne atmosferini ne ruhunu asla anlayamaz, bilemez.
Acemiler ordusunun VAR koordinatörü Yaşar Kemal Uğurlu hakem eğitiminin başı ülkemizde kural hatasından dolayı ilk defa maç tekrarına sebep olan Sebahattin Şahin! Sözün bittiği yerdeyiz... Trabzonspor'un Onuachu ile attığı gol öncesi Skriniar ile olan mücadelesinde ellerin/kolların illegal kullanımı yok dirsek silah olarak kullanılmıyor top kazanma mücadelesi içinde arkada bulunan Skriniar'a sadece mücadele gereği doğal bir temas var. Hakem oynatıyor. Peki VAR niye karışır? Niye hakemi OFR'ye çağırır? Trabzonspor'un buz gibi golü badem oldu.
Sonra Kerem'e kayarak gelen Okay'ın hareketi ciddi faullü oyundan ihraç ama hakem sarı veriyor! Okay her iki ayağını da kullanıyor acımasızlık içeren bu hareketi hakem sahada veremiyor çünkü ciddi faullü oyunu bilmiyor! Bu maçlara o kadar kolay geldiler ki yönettikleri ekonominin ne olduğunun farkında değiller ve hakemliği bilmiyorlar. MHK'nin başında VAR'ın başında hakemliği ve eğitimi bilmeyenlerle bu iş bu kadar olur! İsmail 23'de Folcarelli'ye girişinde sarı görmesi gerekirken hakem pas geçiyor ama bu kez 41'de Savic'e yaptığı faulde uydurma sarı görüyor, asla sarı değil şaka gibi!
Onuachu alkışlıyor Fatih Tekke alkışlıyor hakem gördüğü halde pas geçiyor. Brown'a yaptığı kontrolsüz harekette Ozan Tufan net sarı olmalıydı vermedi. Fred benzer hareketi Ozan'a yaptı o da sarı ama ona da vermedi. Sahada şuursuz bir hakem rezalet kararlar vardı. Faullerde kartlarda maç yönetiminde ve kontrolünde sınıfta kaldı. Saha da VAR da ve yanlar da çok kötü bir hakemlik seyrettik. Maç bitti ise şükretmeliyiz. Tuz koktu...