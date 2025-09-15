Spor yazarları Fenerbahçe-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Sonra Kerem'e kayarak gelen Okay'ın hareketi ciddi faullü oyundan ihraç ama hakem sarı veriyor! Okay her iki ayağını da kullanıyor acımasızlık içeren bu hareketi hakem sahada veremiyor çünkü ciddi faullü oyunu bilmiyor! Bu maçlara o kadar kolay geldiler ki yönettikleri ekonominin ne olduğunun farkında değiller ve hakemliği bilmiyorlar. MHK'nin başında VAR'ın başında hakemliği ve eğitimi bilmeyenlerle bu iş bu kadar olur!

İsmail 23'de Folcarelli'ye girişinde sarı görmesi gerekirken hakem pas geçiyor ama bu kez 41'de Savic'e yaptığı faulde uydurma sarı görüyor, asla sarı değil şaka gibi!