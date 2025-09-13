Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kasımpaşa maçı canlı izle | Trendyol Süper Lig CANLI

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında İstanbul derbisi heyecanı yaşanıyor. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Milli ara öncesinde çıktığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Karagümrük, taraftarı önünde 3 puan alarak moral bulmak istiyor. Diğer yandan Şota Arveladze yönetimindeki Kasımpaşa, ligde oynadığı 3 maçtan da mağlubiyetle ayrılırken zorlu maçta kötü gidişe son vermek istiyor.

FATİH KARAGÜMRÜK-KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan, Muhammed, Anıl, Balkovec, Berkay, Johnson, Esgaio, Barış, Serginho, Tiago

Kasımpaşa: Gianniotis, Owusu, Szalai, Opoku, Winck, Baldursson, Cem, Hajradinovic, Ben Ouanes, Fall, Gueye

FATİH KARAGÜMRÜK-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kasımpaşa maçı 13 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de başladı.

FATİH KARAGÜMRÜK-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kasımpaşa maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.