Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kasımpaşa maçı canlı izle | Trendyol Süper Lig CANLI

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kasımpaşa maçı canlı izle | Trendyol Süper Lig CANLI

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Milli ara öncesi oynadığı 3 karşılaşmada 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Karagümrük, İstanbul derbisinde 3 puan almayı hedefliyor. Şota Arveladze yönetiminde oynadığı 3 maçı da kaybeden Kasımpaşa ise zorlu maçta çıkış arıyor. Fatih Karagümrük-Kasımpaşa karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2025 Cumartesi 16:55
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kasımpaşa maçı canlı izle | Trendyol Süper Lig CANLI

Fatih Karagümrük-Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında İstanbul derbisi heyecanı yaşanıyor. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Milli ara öncesinde çıktığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Karagümrük, taraftarı önünde 3 puan alarak moral bulmak istiyor. Diğer yandan Şota Arveladze yönetimindeki Kasımpaşa, ligde oynadığı 3 maçtan da mağlubiyetle ayrılırken zorlu maçta kötü gidişe son vermek istiyor.

FATİH KARAGÜMRÜK-KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan, Muhammed, Anıl, Balkovec, Berkay, Johnson, Esgaio, Barış, Serginho, Tiago

Kasımpaşa: Gianniotis, Owusu, Szalai, Opoku, Winck, Baldursson, Cem, Hajradinovic, Ben Ouanes, Fall, Gueye

FATİH KARAGÜMRÜK-KASIMPAŞA KARŞILAŞMASINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

FATİH KARAGÜMRÜK-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kasımpaşa maçı 13 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de başladı.

FATİH KARAGÜMRÜK-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kasımpaşa maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

