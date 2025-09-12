Trendyol Süper Lig’de 5. hafta heyecanı başlıyor!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol Süper Lig’de 5. hafta oynanacak 5 müsabakayla başlayacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2025 Cuma 11:05
Trendyol Süper Lig'de 5. hafta heyecanı yarın, 14 Eylül Pazar ve 15 Eylül Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Lider Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Eyüpspor ile karşılaşacak. Haftanın önemli maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'u ağırlayacak. Beşiktaş ise evinde Başakşehir ile karşılaşacak.

Süper Lig'de 5. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

17.00 Samsunspor - Antalyaspor: Arda Kardeşler

17.00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Oğuzhan Aksu

17.00 Eyüpspor - Galatasaray: Batuhan Kolak

20.00 Konyaspor - Corendon Alanyaspor: Halil Umut Meler

20.00 Beşiktaş - Başakşehir: Alper Akarsu

14 Eylül Pazar

17.00 Kayserispor - Göztepe: Atilla Karaoğlan

17.00 Gaziantep FK - Kocaelispor: Yiğit Arslan

20.00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Ozan Ergün

15 Eylül Pazartesi

20.00 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği: Zorbay Küçük

