Hagi Karagümrük'te

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Galatasaray'ın Rumen efsane yıldızı Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, İstanbul ekibine transfer olmayı kabul etti. Kırmızı-siyahlılar, İskoç devi Glasgow Rangers'tan ayrılan ve bonservisi elindeki 26 yaşındaki 10 numarayla el sıkıştı. Rumen 10 numara, Rangers'ta 130 maçta, 20 gol atıp, 28 asist yaptı. Geçen sezon İskoç ekibinde boy gösterdiği 32 maçta 5 gol, 7 asist katkısı sağladı. 47 kez Romanya Milli Takımı'nda ter döken tecrübeli hücumcu, 6 da gol attı. İtalya'da Fiorentina ve Belçika'da Genk gibi takımlarda da oynayan Hagi, sağ kanatta da görev alabiliyor.