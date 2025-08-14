CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Süper Lig Süper Lig'de erteleme talebi kabul edildi!

Süper Lig'de erteleme talebi kabul edildi!

Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor'un yaptığı erteleme talebi TFF tarafından kabul edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 19:47 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 20:01
Süper Lig'de erteleme talebi kabul edildi!

Avrupa kupalarında mücadele eden Beşiktaş, RAMS Başakşehir ve Samsunspor'un TFF'ye iletmiş olduğu erteleme talebi kabul edildi. Talepte bulunan 3 takım, Süper Lig'in 3. haftasındaki müsabakaları ertelendi.

İŞTE RESMİ AÇIKLAMA

'UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda mücadele edecek olan kulüplerimiz ile Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki müsabakaların ertelenmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Buna istinaden, yazılı olarak erteleme talebinde bulunan kulüplerimizin başvuruları değerlendirilmiş ve Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken Tümosan Konyaspor - Beşiktaş, Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir FK ile Samsunspor - Kasımpaşa müsabakaları Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Ertelenen müsabakaların oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecektir.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak Avrupa kupalarında mücadele eden tüm kulüplerimize başarılar dileriz.'

