CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Gaziantep FK M'Bakata'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Gaziantep FK M'Bakata'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Gaziantep FK, defans oyuncusu Salem M'Bakata'nın sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2025 Pazar 16:15
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gaziantep FK M'Bakata'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonun Galatasaray ile oynanan açılış maçında M'Bakata'nın sakatlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Sağlık ekibimiz tarafından yapılan detaylı tetkikler ve muayeneler sonucunda, oyuncumuzun sağ dizinde ön çapraz bağ yaralanması, dış ve iç menisküs yırtıkları ile dış yan bağ yaralanması tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirmelerin ardından, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Tekin Kerem Ülkü tarafından, kulüp doktorumuz Op. Dr. Faruk Aykanat'ın katılımıyla artroskopik menisküs onarımı, ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve dış yan bağ rekonstrüksiyonu başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir."

Asensio gemileri yaktı! Mourinho ile çalışmak için...
F.Bahçe'den transferde büyük sürpriz!
DİĞER
Icardi'nin röportajında Galatasaraylıları kızdıran sözler! Sosyal medyada gündem oldu...
Rezan Epözdemir'in rüşvet çarkı deşifre oldu! İşbirlikçi savcı... Mafya ile 150 bin dolara "tahliye" pazarlığı | İşte WhatsApp konuşmaları
Jankovic'te son dakika! F.Bahçe transferden vazgeçti
Boey’den G.Saray'a transfer yanıtı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ayhancan Güven 5. sırayı aldı Ayhancan Güven 5. sırayı aldı 16:26
Asensio gemileri yaktı! Mourinho ile çalışmak için... Asensio gemileri yaktı! Mourinho ile çalışmak için... 16:23
G.Antep'ten M'Bakata açıklaması! G.Antep'ten M'Bakata açıklaması! 16:15
Beşiktaş 2. idmanını salonda yaptı Beşiktaş 2. idmanını salonda yaptı 16:13
Marsilya’dan Rowe açıklaması! Marsilya’dan Rowe açıklaması! 16:01
Semedo: Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz! Semedo: Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz! 15:12
Daha Eski
F.Bahçe'de Feyenoord mesaisi F.Bahçe'de Feyenoord mesaisi 14:57
Jankovic'te son dakika! F.Bahçe transferden vazgeçti Jankovic'te son dakika! F.Bahçe transferden vazgeçti 14:22
Beşiktaş'ta St. Patrick's mesaisi Beşiktaş'ta St. Patrick's mesaisi 13:44
Inigo Martinez Al Nassr'da! Inigo Martinez Al Nassr'da! 13:07
F.Bahçe'den Jankovic sonrası bir bomba daha! F.Bahçe'den Jankovic sonrası bir bomba daha! 13:04
Boey’den G.Saray'a transfer yanıtı! Boey’den G.Saray'a transfer yanıtı! 12:38