Gençlerbirliği 4 yıl sonra Samsun'da yeniden başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası
Kırmızı-siyahlı ekip, 4 yıl sonra yeniden yükseldiği Süper Lig'de sezonun ilk maçında deplasmanda Samsunspor ile mücadele edecek

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2025 Cuma 09:20 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2025 Cuma 09:24
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunun ilk haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Yılmaz yönetecek.

Süper Lig'e 4 yıl sonra dönen Gençlerbirliği, geçen sezonu 3. bitiren Samsunspor karşısında sahadan iyi bir skorla ayrılmaya çalışacak.

Başkent temsilcisi, 49. sezonunu geçireceği Süper Lig'deki en önemli başarılarını, 1965-66 ve 2002-03 sezonlarını 3. sırada tamamlayarak elde etti.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'de geçen sezonu 68 puanla 2. sırada bitirerek Süper Lig'e çıktı.

Başkentin Süper Lig'deki tek temsilcisi kırmızı-siyahlılar, sezona Bolu kampı ve tesislerindeki çalışmalarla hazırlandı.

-Amilton gitti, Onyekuru geldi

Süper Lig'de yeniden kalıcı olmayı hedefleyen Gençlerbirliği, yaz transfer döneminde şu ana kadar kadrosuna 10 oyuncu kattı.

Türkiye'de daha önce Galatasaray forması da giyen Henry Onyekuru'nun transferiyle dikkati çeken Gençlerbirliği, ayrıca Gökhan Akkan, Dimitrios Goutas, Moussa Kyabou, Thalisson Kelven da Silva, Abdurrahim Dursun, Pedro Pereira, Oğulcan Ülgün, Göktan Gürpüz ve Dilhan Demir'i renklerine bağladı.

Başkent temsilcisinin geçen sezonki başarısında önemli pay sahibi Brezilyalı futbolcu Amilton ise sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrıldı.

