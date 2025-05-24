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Haberler Süper Lig İkas Eyüpspor - Onvo Antalyaspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig canlı

İkas Eyüpspor - Onvo Antalyaspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig canlı

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında Eyüpspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. İkas Eyüpspor-Onvo Antalyaspor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2025 Cumartesi 15:53
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İkas Eyüpspor - Onvo Antalyaspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig canlı

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 37. hafta müsabakasında İkas Eyüpspor ile Onvo Antalyaspor karşı karşıya geliyor.

İKAS EYÜPSPOR-ONVO ANTALYASPOR MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

İKAS EYÜPSPOR - ONVO ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İkas Eyüpspor - Onvo Antalyaspor maçı 24 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

İKAS EYÜPSPOR - ONVO ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ

İkas Eyüpspor: Birkan, Caner, Umut, Claro, Melih, Stepanenko, Yalçın, Prince, Tayfur, Umut Bozok, Thiam

Onvo Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Thalisson, Veysel, Bahadır, Güray, Erdal, Kaluzinski, Soner, Safuri, Samudio

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