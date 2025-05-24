İkas Eyüpspor - Onvo Antalyaspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig canlı

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 37. hafta müsabakasında İkas Eyüpspor ile Onvo Antalyaspor karşı karşıya geliyor.
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İKAS EYÜPSPOR - ONVO ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İkas Eyüpspor - Onvo Antalyaspor maçı 24 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
İKAS EYÜPSPOR - ONVO ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ
İkas Eyüpspor: Birkan, Caner, Umut, Claro, Melih, Stepanenko, Yalçın, Prince, Tayfur, Umut Bozok, Thiam
Onvo Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Thalisson, Veysel, Bahadır, Güray, Erdal, Kaluzinski, Soner, Safuri, Samudio