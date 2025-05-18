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Haberler Süper Lig Çaykur Rizespor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Çaykur Rizespor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Çaykur Rizespor ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Kümede kalma yarışını doğrudan ilgilendiren karşılaşmada hata yapmak istemeyen Karadeniz ekibi, evinde oynayacağı maçta 3 puanın sahibi olmayı hedefliyor. İlhan Palut yönetiminde son haftalarda beklenmedik puan kayıplarını yaşayan Rizespor 40 puanla 14. sırada yer alıyor. Ligin ikinci yarısında üst üste puan kayıpları yaşayan Göztepe ise son 4 haftada 8 puan toplamasını bildi. Stanimir Stoilov yönetiminde Avrupa iddiasını sürdürmeyi amaçlayan sarı-kırmızılılar 47 puanla 7. sırada bulunuyor. Peki, Çaykur Rizespor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025 Pazar 14:22
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Çaykur Rizespor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Çaykur Rizespor-Göztepe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Çaykur Rizespor ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada 3 puanın sahibi olmayı amaçlayan Karadeniz ekibi, İlhan Palut yönetiminde hata yapmak istemiyor. İç saha avantajını kullanmayı hedefleyen Rizespor, bu sezon oynadığı 33 karşılaşmada 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 17 mağlubiyet alarak 14. sırada yer alıyor. Ligin ikinci yarısında beklenmedik puan kayıpları yaşayan Göztepe ise son 4 haftada kazandığı 8 puanla tekrar toparlanma sinyali verdi. Zorlu Karadeniz deplasmanda çıkışını sürdürmeyi amaçlayan 7. sıradaki sarı-kırmızılılar, Stanimir Stoilov yönetiminde Avrupa umutlarını diri tutmayı hedefliyor. Heyecan dolu karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır olacak. Peki, Çaykur Rizespor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÇAYKUR RİZESPOR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor-Göztepe maçı 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

ÇAYKUR RİZESPOR-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak Rizespor-Göztepe maçı beIN Sports MAX 1 ve beIN Sports 5 (Konferans) ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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