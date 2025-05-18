Çaykur Rizespor-Göztepe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Çaykur Rizespor ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada 3 puanın sahibi olmayı amaçlayan Karadeniz ekibi, İlhan Palut yönetiminde hata yapmak istemiyor. İç saha avantajını kullanmayı hedefleyen Rizespor, bu sezon oynadığı 33 karşılaşmada 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 17 mağlubiyet alarak 14. sırada yer alıyor. Ligin ikinci yarısında beklenmedik puan kayıpları yaşayan Göztepe ise son 4 haftada kazandığı 8 puanla tekrar toparlanma sinyali verdi. Zorlu Karadeniz deplasmanda çıkışını sürdürmeyi amaçlayan 7. sıradaki sarı-kırmızılılar, Stanimir Stoilov yönetiminde Avrupa umutlarını diri tutmayı hedefliyor. Heyecan dolu karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır olacak. Peki, Çaykur Rizespor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÇAYKUR RİZESPOR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor-Göztepe maçı 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

ÇAYKUR RİZESPOR-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak Rizespor-Göztepe maçı beIN Sports MAX 1 ve beIN Sports 5 (Konferans) ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.