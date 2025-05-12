Kayserispor-Antalyaspor maçı izle | Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Bellona Kayserispor ile Onvo Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Düşme hattından uzaklaşmayı hedefleyen iki takımın mücadelesinde iç saha avantajını kullanmak isteyen sarı-kırmızılılar, 5 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Sergej Jakirovic yönetiminde güçlü rakibini mağlup ederek rahat bir nefes almayı amaçlayan Kayserispor 41 puanla 13. sırada yer alıyor. Emre Belözoğlu yönetiminde son 5 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Antalyaspor ise dikkat çeken performansını sürdürmeyi hedefliyor. 43 puanla 11. sırada bulunan Akdeniz temsilcisi, zorlu deplasmanda 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Peki, Kayserispor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BELLONA KAYSERİSPOR-ONVO ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor maçı 12 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

BELLONA KAYSERİSPOR-ONVO ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Bellona Kayserispor: Bilal, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Kartal, Karimi, Mehdi Bourabia, Carlos Mane, Cardoso, Nazon

Onvo Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Thalisson, Veysel, Abdurrahim, Kaluzinski, Erdal, Safuri, van de Streek, Samudio, Larsson

KAYSERİSPOR İLE ANTALYASPOR ARASINDA 63. RANDEVU

Tarihleri boyunca 62 defa karşı karşıya gelen Kayserispor ile Antalyaspor, Süper Lig'in 35. haftasında 63. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 19 karşılaşmayı sarı-kırmızılılar kazanırken, 23 mücadeleyi de kırmızı-beyazlılar üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 20 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor maçının hakemi Arda Kardeşler oldu. Kardeşler'in yardımcılıklarını Murat Şener ve Suat Güz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ömer Tolga Güldibi üstlenecek.