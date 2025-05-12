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Haberler Süper Lig Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Bellona Kayserispor, Onvo Antalyaspor'u ağırlıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2025 Pazartesi 19:48
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Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de 35. haftanın kapanış maçında Bellona Kayserispor, Onvo Antalyaspor'u ağırlıyor. Küme düşme hattından tamamen uzaklaşmak isteyen iki takımın kıyasıya mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

BELLONA KAYSERİSPOR-ONVO ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LER

Bellona Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Kartal Kayra, Karimi, Bourabia, Ramazan, Cardoso, Nazon

Onvo Antalyaspor: Abdullah, Thalisson, Veysel, Bahadır, Güray, Erdal, Kaluzinski, Larsson, Abdürrahim, Samudio, Van de Streek

BELLONA KAYSERİSPOR-ONVO ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor maçı 12 Mayıs Pazartesi günü saat 20:00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanıyor.

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