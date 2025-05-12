CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Bellona Kayserispor 3-1 Onvo Antalyaspor | MAÇ SONUCU-ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Bellona Kayserispor 3-1 Onvo Antalyaspor | MAÇ SONUCU-ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Bellona Kayserispor, Onvo Antalyaspor'u ağırladı. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 3-1 kazandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2025 Pazartesi 19:48 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2025 Pazartesi 22:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bellona Kayserispor 3-1 Onvo Antalyaspor | MAÇ SONUCU-ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de 35. haftanın kapanış maçında Bellona Kayserispor, Onvo Antalyaspor'u ağırladı. Teknik direktör Sergej Jakirovic yönetiminde başarılı bir grafik çizen ev sahibi takım, mücadeleden 3-1 galip ayrılarak yenilmezlik serilerini 7'ye çıkardı.

Bellona Kayserispor adına dakika 12, 29 ve 63'te fileleri havalandıran Miguel Cardoso, mücadeleyi hat-trick ile noktaladı.

Onvo Antalyaspor'un tek golü ise 26. dakikada Thalisson'dan geldi.

Kayserispor, ligdeki son mağlubiyetini 15 Mart tarihinde Gaziantep FK deplasmanında (1-0) almıştı.

REKLAM - Türk Telekom
Transfer düellosu başlıyor! F.Bahçe ve G.Saray...
DİĞER
Uzaklaştırma yetmedi! Eski eşinden Nihat Kahveci'ye suç duyurusu! O mesajlar dosyaya girdi...
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması: "Kardeşliğimize saplanan kanlı hançer sökülüp atılacaktır"
G.Saray'da Tchatchoua gelişmesi!
G.Saray'dan şok transfer kararı! Teklif yapılmayacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş transferde mutlu sona ulaştı! Beşiktaş transferde mutlu sona ulaştı! 21:35
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 20:25
Milli sporcudan altın madalya! Milli sporcudan altın madalya! 19:55
Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor | CANLI Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor | CANLI 19:47
F.Bahçe'de hazırlıklar başladı F.Bahçe'de hazırlıklar başladı 19:42
Fırtına'ya Uğurcan şoku! G.Saray maçında... Fırtına'ya Uğurcan şoku! G.Saray maçında... 19:39
Daha Eski
Transfer düellosu başlıyor! F.Bahçe ve G.Saray... Transfer düellosu başlıyor! F.Bahçe ve G.Saray... 19:29
G.Saray'da Tchatchoua gelişmesi! G.Saray'da Tchatchoua gelişmesi! 18:24
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev! UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev! 17:59
Brezilya Milli Takımı Ancelotti'yi duyurdu! Brezilya Milli Takımı Ancelotti'yi duyurdu! 17:16
Şampiyonlar Ligi finalinin hakemi açıklandı! Şampiyonlar Ligi finalinin hakemi açıklandı! 17:12
Trabzonspor-G.Saray finalinin VAR'ı belli oldu! Trabzonspor-G.Saray finalinin VAR'ı belli oldu! 16:54