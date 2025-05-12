Bellona Kayserispor 3-1 Onvo Antalyaspor | MAÇ SONUCU-ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de 35. haftanın kapanış maçında Bellona Kayserispor, Onvo Antalyaspor'u ağırladı. Teknik direktör Sergej Jakirovic yönetiminde başarılı bir grafik çizen ev sahibi takım, mücadeleden 3-1 galip ayrılarak yenilmezlik serilerini 7'ye çıkardı.
Bellona Kayserispor adına dakika 12, 29 ve 63'te fileleri havalandıran Miguel Cardoso, mücadeleyi hat-trick ile noktaladı.
Onvo Antalyaspor'un tek golü ise 26. dakikada Thalisson'dan geldi.
Kayserispor, ligdeki son mağlubiyetini 15 Mart tarihinde Gaziantep FK deplasmanında (1-0) almıştı.